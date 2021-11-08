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Mehmet Erdem kendisini dinlemeye gelenleri mest etti

08 Kasım 2021 Pazartesi 12:08
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Mehmet Erdem kendisini dinlemeye gelenleri mest etti

ASLAN SAYIM

İstanbul’un gözde eğlence mekânlarından biri olan Duqqanseri konserlerine devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı konseri, Beyaz Gecesi kutlaması, Cadılar Bayramı ve Kick Box basın lansmanına ev sahipliği yapan ‘Duqqan’ bu organizasyona verdiği destek dolayısıyla ‘Duqqan’ işletmecisi Gökhan Reis’e plaket verildi. 

Ünlü DJ Gökhan Sara geçtiğimiz günlerde Duqqan’daMehmet Erdem konserine katılarak hem başarılı sanatçıya hem Gökhan Reis’e destek olurken mekânı hınca hınç dolduran Mehmet Erdem “Ben sanatçı olarak sahnede konuşmak yerine bizleri izlemeye gelen insanları eğlendirmek amacıyla şarkımı söylerim” diyerek duygularını dile getirdi.

Gökhan Reis “Duqqan’da eğlence hiç ara vermeden devam edecek. Önümüzdeki haftalarda ses getiren konserlerimiz devam edecek” diyerek Duqqan’da eğlencenin tam gaz devam edeceğinin müjdesini verdi.

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Mehmet Erdem Kendisini Dinlemeye Gelenleri Mest Etti
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