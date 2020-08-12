Mahmut Görgen: “KızlarınDJ’lere güveni yok!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Son dönemlerde çıkardığı başarılı single çalışmalarının yanında yaptığı paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan Görgen röportajında müzik tarzı ve ekibine de açıklık getirdi. DJ’lerin yavaş yavaş star gözüyle görülmeye başladığına değinen Görgen, sanatçıların orkestrayla beraber çıkması çok masraflı olduğu için son dönemlerde sık bir şekilde DJ’lerin tercih edildiğinden söz etti. DJ olmanın zorluklarına da değinen genç DJ müzik yaparak müzikseverlerle buluşmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Röportajda sorulan sorulara içtenlikle ve samimi cevaplar verdiği görülen Mahmut Görgen, kendi tarzını yarattığını ve kendi oluşturduğu ekibiyle müzik kariyerine devam ettiğini ifade etti. Özel hayatıyla ilgili sorulan soruya da kısaca cevap veren Görgen kızların DJ’lere güvenci olmadığına vurgu yaptı.

‘Albüm projesi var mı?’ sorusuna ‘Single projelerimiz var’ hemen arkasından da yeni kliplerimiz gelecek şeklinde yanıt veren ünlü DJ takipçilerini de yeniden heyecanlandırdı.