Lions'lar manevi değerlere sahip çıkıyor

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Her sene Muharrem ayının 10. Gününde kutlamalara başlayan ve bolluk bereket inancıyla eşleştirilen " Aşure" bu yıl Lions118-K yönetim çevresi Genel Yönetmeni Tamer Kunlar önderliğinde Mudanya Trilye' de Lion'lar tarafından halka ikram edildi. Zaman zaman izdiham yaşanan günde "Karşılıksız hizmet için varız" ilkesiyle yola çıkan Genel Yönetmen Tamer Kunlar açılan stantta aşureleri bizzat kendisi dağıtarak " Birlik ve beraberliğin hassasiyet gösterdiği " bu günlerde manevi değerlere sahip çıkmanın öneminden bahsetti. Gelecek Dönem Genel Yönetmeni Mine Şahin, Yönetim Çevresi Sekreteri İstikbal Gündoğdu, Yönetim Çevresi Saymanı Süleyman Okur, Ana Hizmetler Koordinatörü Nazan Bozan, Açlık Komite Başkanı Yusuf Şimşek ve KKTC ' den sorumlu Nihan Buse Bayramoğlu bu güzel etkinlikte bir araya gelip Aşure gününün bereketinin tüm Türkiye'ye yansımasını dilediklerini belirttiler.