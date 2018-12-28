İLGİNÇ BENZERLİK

HABER: AZİZ KARATAŞ

İSTANBUL - “Ayrılık Silsilesi” şarkısıyla büyük beğeni toplayan güzel şarkıcı Burcu Sapmaz’ın sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf olay oldu. “Ayrılık Silsilesi” adlı klibinden paylaştığı bir kareye gelen yorumlar, Sapmaz’ı şaşırttı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Arzu karakterine can veren başarılı oyuncu Tülin Özen’e benzetilen Burcu Sapmaz, “Tülin Özen, çok başarılı ve çok güzel bir kadın” diyerek hayranlarına cevap verdi.

Dubai’de yaşayan Burcu Sapmaz, yeni şarkısıyla birlike Arap ülkelerinde yayınlanan bir dergiye kapak konuğu olmaya hazırlanıyor.