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Güneş Güler’in Yeni Şarkısı ‘Boşa’ yayınlandı!

23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:39
Güneş Güler’in Yeni Şarkısı ‘Boşa’ yayınlandı!

Haber: Aslan Sayım

Güneş Güler’in yeni tekli çalışması Boşa, Dinç Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda.

Şarkının sözü ve müziği Güneş Güler imzası taşıyor. Aranjör koltuğunda ise Mahmut Katmerli Kaya oturuyor. Klip yönetmenliği Onur Karaçağ tarafından yapıldı. Projenin Prodüktörlüğünü Polat Şenol üstlendi. Koordinatör: Tamer Özdağan, Klarnet ve Kaval:  Ali Buldu, Klarnet: Batu Özdoğqn, Keman: Önder Yaslıoğlu Kaliteli ekibiyle ilk single çalışmasını müzik severlerle buluşturan Güneş Güler eğlenceli şarkısı ile yaza hızlı giriş yaptı. Boşa tüm dijital platformlarda yayında! 

Klip link: https://youtu.be/Hhwk4gUVvYo

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Güneş Gülerin Yeni Şarkısı Boşa Yayınlandı
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