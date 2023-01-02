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Genç DJ ve Prodüktör Tunahan Turhan Müzik Listelerini Zorluyor

02 Ocak 2023 Pazartesi 11:42
Genç DJ ve Prodüktör Tunahan Turhan Müzik Listelerini Zorluyor

Müzik dünyası her geçen gün yetenek avcılığı yapmaya devam ediyor. Son günlerde gençler arasında dinlenen elektronik müzikler arasından sıyrılan hareketli tınıların birçoğunda Tunahan Turhan ismi öne çıkıyor. Gençlerin dilinden düşürmediği, kıvrımlı danslarıyla eşlik ettiği dinamik şarkıların sahibi olan Tunahan Turhan, “Mantra, Ghetto, Oley Oley, Don’t Know Why, Bulet, Violin Queen, Give Me, Maia, Deepland, Anatolia, V4, 01, Don’t, Hello Chief, My Feelings, Madrigal” gibi birçok parçanın imzasında Tunahan Turhan ismi yer alıyor. Genç DJ ve prodüktör, çıkardığı parçalarla milyonlarca dinlemeye ulaşarak müzik sektörüne yön vermeye devam ediyor.

Tunahan Turhan, sosyal medyanın gücünü alarak organik bir şekilde büyüme kaydediyor ve rakiplerinden sıyrılmayı başarıyor. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan “Mantra” parçası daha etkisini yitirmemişken Şevket Öndaş imzalı “Anatolia parçasıyla Bulgaristan’da House Music listesinde 70. sıraya yükselerek ismini yurt dışı piyasalarında da duyurmayı başardı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında Tunahan Turhan ismi sık sık duyuluyor, yeni parçalar kısa sürede fark edilerek müzik listelerinde tırmanışa geçiyor.

Tunahan Turhan, müzik eleştirmenlerinin de dikkatini çekmiş durumda. Eleştirmenler genç müzisyenin DJ ve prodüktörlük geçmişine vurgu yaparak gelecek vadeden isimlerden olduğunu belirtiyor. Editör listelerindeki yükselişi ve online platformlardaki izlenme sayısı genç müzisyenin geniş kitlelerce sevildiğini gösteriyor.

“Oley Oley” ve “Madrigal” yaz partilerini coşturmaya hazır

Tunahan Turhan birçok parçasıyla müzik dünyasını sallamaya, enerjisini yükseltmeye devam ediyor. Parçalarındaki yenilikçi tını kısa sürede benimseniyor ve dinleyicisini harekete geçiriyor. Tunahan Turhan, genç DJ ve prodüktör Barış Çakır ile birlikte çıkardığı “Oley Oley” parçasıyla yaz gecelerinin eğlenceli partilerine, plaj etkinliklerine damga vurmaya hazır. İnsanın ruhunu kaynatan canlı bir yapıya sahip olan parça, Spotify’ın “Down Low” editör listesine girmeyi başardı. Youtube’ta ise kısa sürede binlerce dinleme aldı.

Genç yetenek Tunahan Turhan, tarzını ve yenilikçi kalitesini evrensel boyutta sergiliyor. Kendine has müzik altyapısını sevdirmeyi başaran Tunahan Turhan, Ata Altınoluk ile birlikte hazırladığı parçası Madrigal ile İspanya müzik listelerinde 7. Kanada’da ise 2. Sıraya yerleşti. Ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı müzik listelerine girmeyi başaran Tunahan Turhan, “En iyiler arasına girmek ve müziğimi daha fazla insana ulaştırmak için kendimi sürekli geliştiriyorum” diyerek çok çalıştığını belirtiyor.

“2023 yılı için yeni şarkılar hazırlıyoruz”

Tunahan Turhan, 2023 müzik piyasasına iddialı bir giriş yapacağını ifade ediyor. Ghetto Record ve Satsuma Music şirketleriyle birlikte yeni müzik sezonuna hazırlanan Tunahan Turhan, şimdiye dek yakaladığı başarıyı devam ettirmek için çok özel parçalarla ve müzik altyapısıyla çalıştıklarını belirtiyor. Tunahan Turhan 2019 yılında yaptığı çıkıştan itibaren her yeni parçasıyla dinleyicilerini artırdı. Genç şarkıcı, bu ivmeyi 2023’te devam ettireceğini dile getiriyor.

Son Güncelleme: 02.01.2023 11:43
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