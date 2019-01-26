Demet Sağıroğlu’ndan dobra açıklamalar

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Yeni single’ı “Sen Şimdi Aşk Diyeceksin” ile müzikseverlerin beğenisini toplayan Pop müziğin sevilen yorumcularından Demet Sağıroğlu, müzik yazarı Pop Bizde’nin konuğu oldu. Sağıroğlu, müzik dünyası ve kariyeriyle ilgili dobra açıklamalarda bulundu.

Giderli Şarkılar Bana Göre Değil

Müzik hayatı boyunca aşka dair şarkılar söyleyen ve pozitif mesajlar verenDemet Sağıroğlu, hiç giderli şarkılar söylememesi ve nefret içeren şarkılar dinlememesini şu şekilde açıklıyor: “İntikam almayı, karşısındakini incitmeyi öğütlüyor birçok şarkı. Oysa sevginin, aşkın çok kırılgan bir tarafı var. Gerçekte yaşadığım şey neyse katıksız aktarmaya çalışıyorum. Bu benim dilim, üslubum. O yüzden bela, nefret, vurmalar, kırmalar bana göre değil.”

Demet’in Sırrı Samimiyet

Uzun yıllar albüm yapmadığı halde hala çok sevilmesi ve eski şarkılarının büyük ilgi görmesinin sırrı sorulunca Demet Sağıroğlu: “Hesaplı ve kurgulu yapılan hiç bir şarkının ömrü uzun olamaz. Dinleyicinin tek kriteri şarkınızın samimiyeti. Sevenlerim o şarkılara anılarını, hüzünlerini, aşklarını, mutluluklarını yüklediler.”

Şiddetin Ünlü, Ünsüz Ayrımı Yok

Son dönemlerde magazin gündeminde yaşanan “Kadına şiddet” olaylarıyla ilgili ünlü isimlerin gördüğü şiddeti itiraf ederek, birçok kadını cesaretlendirdiğini Sağıroğlu şu sözleriyle anlatıyor: “Şiddete maruz kalmış ünlü isimlerin, yaşadıklarını paylaşmalarını kadınlara cesaret vermeleri açısından çok önemsiyorum. Açık yüreklilikle bunu dile getirmek eminim birçok mağdur için umut ışığı oluyor. Şiddetin ünlü, ünsüz ayrımı yok.”