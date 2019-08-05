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CANAN’DAN SÜRPRİZ COVER “ADAM OLAYDIN”  

​​​​​​​CANAN; söz ve müziği  FARUK K. imzası taşıyan ,düzenlemesi Gökhan Holat’a ait 90'lı yılların  hit şarkılarından  "ADAM OLAYDIN’ı yeniden yorumlayarak  dinleyicilerin beğenisine sundu.

CANAN’DAN SÜRPRİZ COVER “ADAM OLAYDIN”  

​​​​​​​CANAN; söz ve müziği  FARUK K. imzası taşıyan ,düzenlemesi Gökhan Holat’a ait 90'lı yılların  hit şarkılarından  "ADAM OLAYDIN’ı yeniden yorumlayarak  dinleyicilerin beğenisine sundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:52
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CANAN’DAN SÜRPRİZ COVER “ADAM OLAYDIN”  

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ağustos 2018'de söz ve müziği Murat Güneş'e ait "KISIK ATEŞ" isimli ilk single’ı ile müzik dünyasına adım atan Canan, hemen ardından Kasım 2018'de ikinci single’ı "İKİ MUTSUZ ÇOCUK" ile yoluna devam etti. Canan, bu kez hayranlarının karşısına cover bir şarkıyla çıktı.

Video klipte ; Şarkının söz yazarı ve bestecisi FARUK K.  oyunculuğu ve danslarıyla CANAN’a eşlik etti.

 Avrupa Müzik etiketi ile yayınlanan  ‘’ADAM OLAYDIN

 Tüm dijital platformlarda yerini aldı. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 05.08.2019 04:55
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