CANAN’DAN SÜRPRİZ COVER “ADAM OLAYDIN”  

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ağustos 2018'de söz ve müziği Murat Güneş'e ait "KISIK ATEŞ" isimli ilk single’ı ile müzik dünyasına adım atan Canan, hemen ardından Kasım 2018'de ikinci single’ı "İKİ MUTSUZ ÇOCUK" ile yoluna devam etti. Canan, bu kez hayranlarının karşısına cover bir şarkıyla çıktı.

Video klipte ; Şarkının söz yazarı ve bestecisi FARUK K. oyunculuğu ve danslarıyla CANAN’a eşlik etti.

Avrupa Müzik etiketi ile yayınlanan ‘’ADAM OLAYDIN ‘

Tüm dijital platformlarda yerini aldı.