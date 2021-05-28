BURCU ARI VE FETTAH CAN DÜETİ

Haber Sedat Sarıkaya

Triphop / Deep House Türkü Albümünün İkinci Teklisi Tüm Dijital Platformlarda

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Burcu Arı’nın Modern Türküler Projesi kapsamında Fettah Can ile birlikte seslendirdiği ikinci teklisi “Mecnunum Leylamı Gördüm” GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Burcu Arı, geçtiğimiz ay başladığı Modern Türküleri Projesi’ne Gökhan Türkmen ile seslendirdiği “Gelin Canlar”ın ardından, Fettah Can ile seslendirdiği “Mecnunum Leylamı Gördüm” düeti ile devam ediyor.

Söz ve müziği Aşık Ali İzzet Özkan’a ait olan parçanın aranjesi başarılı prodüktör Genco Arı’ya ait olurken şarkı, insanın gönlündeki ölümsüz, zamansız, mekânsız ve evrensel aşkı naif bir ifadeyle anlatıyor. Sanatçı Burcu Arı, gökyüzü ile yeryüzünü birleştiren bu içsel hadiseyi yorumlarken, Samanyolunda yolculuğa çıkmak gibi hissettiğini söylüyor. Halk müziği özelinde birçok üstattan geçer not almış bu eseri 2021 yılındaki insanı sevme becerisi ve biçimlerine ithaf ediyor.

Yeni Nesile Açılan Anahtar: Triphop / Deep House Türkü Albümü

Uzun yıllardır müzik sektöründe değerli çalışmalar yapan Burcu Arı, albüm projesinde modern müzikal alt yapısı ve vokalleriyle, türkü ve deyişleri genç nesil ile paylaşmayı, özümüzü keşfetme yolunda yeni nesil gençlerin de bu yola eşlik etmesini amaçlıyor. Dokuz parçadan oluşan ve her ay bir çalışmanın yayımlanacağı Triphop / Deep House tarzındaki elektronik müzik alt yapısına sahip Albüm Projesi, Kasım 2021’de tamamlanarak dinleyicilerin kalplerine dokunacak.

Anadolu Kültürü’nün özünü aktaran halk müziği parçalarından ve sözlerinden oluşan albümde birbirinden başarılı ve ünlü müzisyenler eşlik etmeye devam edecek.

BURCU ARI HAKKINDA

Caz ve pop sanatçısı Burcu Arı, Müzik Bilimleri Bölümü Caz Orkestrası ve Eğlence Müziği üzerine eğitimini Opera sanatçılarından aldığı klasik şan eğitimi ile taçlandırmıştır.

İlk stüdyo kaydı “Müslüm Gürses Baba Şarkılar” albümündeki “Ölürüm O Zaman” isimli parçayı seslendirmesiyle müzik sektörüne adım atan Arı, 2013 yılında müzisyen eşi Genco Arı dahil olmak üzere birbirinden kıymetli besteciyle çalıştığı “Seyyah” adlı ilk solo albümünü yayınlamıştır. Albüm Murat Beşer, Kürşat Başar, Naim Dilmener, İskender Paydaş ve Ercan Saatçi gibi müzik eleştirmenleri ve prodüktörlerinin övgülerini almıştır.

2014 yılında Aliağa Caz Festivali kapsamında Genco Arı Trio ile birlikte konser veren Arı, 2014-2015 yıllarında Yaşar Üniversitesi Caz Bölümü ve Aliağa Belediyesi Müzik kurslarında vokal eğitmenliği yapmıştır.

2016'da sözleri Aslızen, müziği Bülent Özdemir'e ait olan “Kördüğüm” ve Genco Arı bestesi olan “Little Bug” isimli teklileri çıkarmıştır. 2017’de Genco Arı bestesi olan “Veranda”, 2018’de ise “Crystal Silence”, Pervin Mattsson bestesi olan “Saf Aşk” ve Hümeyra ile özdeşleşen “Sessiz Gemi”, Sezen Aksu bestesi olan ‘’Küçüğüm’’, 2019 yılında ise ‘’Yemen Türküsü’’ nün caz versiyonlarını yayınlamıştır.

Burcu Arı, son çalışması ‘’Ağlama artık aşk için’’ parçasını müzikseverlerin beğenisine 2020 yılında sunmuştur. GTR Müzik etiketiyle çıkan parçanın sözü, müziği ve klip yönetmenliği Mete Özgencil’e ait olurken Arı, tüm stüdyo kayıtlarında müzik prodüktörü ve aranjör eşi Genco Arı ile çalışmıştır. Müzisyen, 2021 yılında Anadolu Halk Müziği ezgilerini modernize ederek kültürel mirasımızı genç nesillere aktarmak amacıyla başladığı Triphop / Deep House tarzındaki Türküler Projesi’ni yayımlayamaya başlamıştır.

Bütüncül şifa yöntemleriyle ilgilenen Arı, on yıldır yöneticilik ve vokal koçluğu yaptığı Genco Arı Müzik Prodüksiyon Stüdyosu’nda çalışmalarına devam etmektedir.