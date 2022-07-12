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BAYRAMLIK LAS VEGAS…

12 Temmuz 2022 Salı 11:07
BAYRAMLIK LAS VEGAS…

BURHAN AKDAĞ

Ramazan bayramını Beverly Hills’te geçiren, Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı Kurban Bayramını için Los Angeles’ten özel uçakla Las Vegas’a geçtiler. Yoğun işleri nedeni yaklaşık üç aydır eşi Ebru Şallı ile Amerika’da bulunan Uğur Akkuş, çalışma  trafiğinden vakit buldukça eşi ile birlikte Amerika’nın çeşitli bölgelerini geziyorlar. Beverly Hills'de dünyaca ünlü yıldızlara komşu olan Akkuş çifti sık sık dostları ile vakit geçirip,  çok önemli gösterileri izlemeyi tercih ediyorlar. Kurban Bayramı nedeni ile Las Vegas’a geçen çift burada yine çok önemli etkinlikleri takip edecekler. 

Dünyanın en ünlü otellerinden Wynn otede konaklayan Uğur Akkuş ve Ebru Şallı bayram boyunca Las Vegas’ın çok önemli Showlarını izleme şansı bulacaklar..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ebru ŞallıBAYRAMLIK LAS VEGAS…Burhan Akdağönce VatanUğur Akkuş
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