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BARIŞ VE SEVGİ TEMALI DÜNYANIN EN İYİ FESTİVALİ’NDE;

Dünyanın En İyi Festivali olarak 8 kez tescillenen 23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde ünlü şarkıcı Buray, Melek Mosso ve Yeni Türkü sahne aldı… Buray barış ve sevgi mesajları içinde şarkılarını söyledi… Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz merhum İlhan İrem Büyükçekmece Festivali’nde unutulmadı… Yeni Türkü konserinde sahne ışıkları karartıldı ve İlhan İrem şarkısı çalındı… Festival kapsamında Melek Mosso da hayranları ile buluşurken festivalin son günü Haluk Levent de sahne alacak…

05 Ağustos 2022 Cuma 10:31
BARIŞ VE SEVGİ TEMALI DÜNYANIN EN İYİ FESTİVALİ’NDE;

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şarkıcı Buray barış temalı olan “Sevgi birbirimize Barış Hepimize” mesajlarının verildiği Büyükçekmece Festivalinde tam 64 ülke temsilcisi ile şarkılarını söyledi… Buray, Kemal Sunal Amfi Tiyatro’daki muhteşem kalabalık ve Kültür Park’ın farklı yerlerindeki dev ekranların önündeki onbinlerce vatandaşa muhteşem bir konser izletti.. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr Hasan Akgün, Buray’a çiçek takdimi ederken festivealin temasının sloganını dünya ülkeleri çocukları ile birlikte söyledi..

BÜYÜKÇEKMECE FESTİVALİ’NDE İLHAN İREM UNUTULMADI

İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış konserinde Yeni Türkü sahne aldı. Konserin bir bölümünde tüm sahne ışıkları kapatıldı ardından da yaşama veda eden İlhan İrem'in için hazırlanan anma videosu yayınlandı. Sanatçının bir devre damgasını vuran 'Anlasana' isimli şarkısının klibinin led ekranlara yansıtılması duygu dolu anlara sahne oldu.Binlerce kişi cep telefonları ile geceyi aydınlatırken bir yandan da sanatçı İlhan İrem'in şarkısına hep bir ağızdan eşlik etti.

MELEK MOSSO COŞKUSU YAŞANDI

23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin Halk Konserleri etkinliğinde sahneye çıkan Melek Mosso, birbirinden hareketli şarkısıyla festival coşkusunu ikiye katladı. Mosso, festivalin bugüne kadar gördüğü en iyi festivallerden biri olduğunu belirterek, kültür ve sanat verdiği değerden ötürü Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkür etti.

Önce Vatan Gazetesi

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