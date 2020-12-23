ALTIN ZİRVE ÖDÜL TÖRENİ’NİN MELEKLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ünlü sanatçı Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla Alia Media - Enes Furkan Bilgiçli ve Ebru Özkan'ın organizatörlüğünde gerçekleştirilen tören’e Türkiye’nin önde gelen firma ve işadamlarının yanı sıra magazin, sanat, medya, cemiyet dünyasından birçok seçkin kişi ve kurumların katılımları ile keyifli anlar yaşandı. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen törene katılan tüm konuklar girişte HES kodu ile tek tek kontrol edildiler. “ÇOCUK İÇİN DEĞER” sloganıyla düzenlenen tören yoğun ilgi görürken, maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat çekildi.

Törene Yılmaz Morgül Damgası

Canlı yayın olarak gerçekleşen ödül töreninde Yılmaz Morgül, gözleri ve ağzı bantlı olarak çocuk gelinler, kimsesiz çocuklar, şiddet görmüş ve tacize uğramış çocuklar adına sahneye çıkarak farkındalık yaratmak için sahnede birde pankard açtı.

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Töreninin sunucusu Tuğba Özay’ın elinden ödülünü alan Morgül daha önce birlikte katıldıkları Survivor günlerini yad ederek bir anısını anlattı. Aslında ben o yarışmaya kesinlikle katılmayacaktım ama Acun Medyayla defalarca toplantı yaptım ve beni ikna ettiler. Benim adıma tam 28 tane değişik amaçlarla kurulmuş derneğe yüklü miktarda bağış yapacaklarını söylediler işte o zaman gitmeye karar verdim. Ama orada öyle şeyler yaşadık ki sözleşme gereği burada anlatamıyorum açlıktan öleceğimi sandığım ve fenalaştığım bir anda Tuğba arslanlar gibi ortalığı kaldırarak benim tedavi edilip tekrar salığıma kavuşmamı sağladı. Ona binlerce kez teşekkür ederim, dedi. Çocukluğunda büyük yokluklar içinde büyüdüğünü dile getiren Morgül nerede yardım edilmesi gereken biri varsa ben kendi gücüm yettiğince her yere yetişmeye çalışıyorum. Diyince salonu dolduran konuklar tarafından uzun uzun alkışlandı.

Murat Övünç Sahneyi Coşturdu

Yaşam Boyu Onur Ödülü - Ahmet Selçuk İlkan’a gitti, pandemi stresi yaşayan İlkan’ın ödül sırası gecikince gerildi fakat onun gönlünü almak ta Tuğba Özay’a kaldı, ödülünü alan Ahmet selçük İlkan bu pandemide bile çocuk için değer dedik koşa koşa geldik, dedi. Yılın Şarkısı ödülü Dalga Dalga ile Murat Övüç’ün oldu, Övünç sahne performası sırasında sahne arkasındaki çalışanlar coşunca, sahneye dolarak oyunlar oynadılar. Akıllarda Kalan En Hit Parça ödülü ise Haram Geceler şarkısı ile Fatih Bulut’a gitti. Yıldızı Parlayan Kadın Sanatçısı ödülü ise Tuğba Ünal ‘a verildi. Sahnede şarkısı İzler Durur’u seslsndiren Ünal salonu dolduran konuklardan uzun alkış aldı. En İyi Rap Düeti Ödülü - Safir Ft Yener Çevik’in olurken En İyi Etnik Müzik Sanatçısı’da Yasin Aydın oldu. Yiğit Taşcılar Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı ödülünü alırken Murat Benzer de Yılın En İyi Erkek Dj’I seçildi

Yılın En İyi Magazin Yazarı Ödülü ‘‘Önce Vatan Gazetesi ve BHA Ajansı Yazarına’’

Gecede magazin dünyasıda bir çok ödül aldı, Türkiye’nin En İyi Magazin Portalı ödülü, duayen gazeteci Nurcan Sabur’un yönetimine yayın yapan Magazinkolik sitesine giderken, Yılın En Çok Okunan Cemiyet Dergisi Ödülü de Muammer Kapucu’nun yönettiği Klass Magazin’nin oldu. Yılın En İyi Magazin Yazarı Ödülü ise Önce Vatan Gazetesi’nin yazarlarından ve Beyaz Haber Ajansı (BHA) Magazin yazarı Yaşar Şenyüz’ün oldu. Şenyüz sahnede ödülünü alırken Tuğba Özay bir anılarını anlatarak; Yaşar Abi 1994 yılında benim katıldığım ve dünyanın en iyi ikinici mankeni olduğum dünya mankenlik yarışmasının jürisindeydi o zamandan beri benim abim gibidir, bu ödülü ona vermekten mutluluk duyuyorum diyince, ünlü gazeteci Tuğba Özay’a o yarışma sanırım beş yıl önceydi dimi diyerek Özay’ın güzelliğine iltifat etti.

Hababam Sınıfı Vokal Grubu Salonu Coşturdu.

Yeşilçamın unutlmaz klasiği olan, rahmetli Rıfat Ilgaz’ın ünlü eseri Hababam Sınıfı oyuncularına 4 ödül birden gitti. Geçtiğimiz yıllarda Hababam sınıfının oyuncularından yakışıklı genç; Teoman Ayık, ‘Bacaksız’ gülen çocuğu; Tuncay Akça ve Hayta İsmail; Ahmet Arman’ın kurmuş olduğu Hababam Vokal Grubu’na Türk Sinemasının En Unutlmazları Ödülü verildi. Üç oyuncuya tek tek ödülleri takdim edildikten sonra bir ödül de tüm Hababam oyunuları adına verildi. Şarkıları ile salonu coşturan Hababam vokal grubu, şarkının bitiminde Bacaksız Tuncay Akça tarafından, Tuğba Özay ve Hababam oyuncularına sahnede tek ayak üzerinde durma cezası verilince bütün salon kahkahalara boğuldu.



