Polisten yapılan açıklamada, Just Stop Oil'in bu yaz havalimanlarında hava trafiğini etkileyecek eylemler gerçekleştirme planı bulunduğu belirtildi.

Bu nedenle bu akşam etkinlik düzenlenen mekana baskın yapıldığı bildirilen açıklamada, 6 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltındaki bazı isimlerin Just Stop Oil'in önde gelenlerinden olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, "Tüm tutuklamalar, ulusal altyapıyı bozmak için plan yapmayı yasa dışı kılan Kamu Düzeni Yasası'nın bir bölümü kapsamında gerçekleşti. Önemli bir aksamayı önlemek için havaalanı operatörleri ve diğer paydaşlarla çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Aktivistlerin kendilerini ve başkalarını da tehlikeye atabilecek suç eylemleri gerçekleştirme hakkına sahip olmadığı vurgulanan açıklamada, havalimanlarında güvenliği ve uçuş emniyetini riske atan herkesin hızlı şekilde cezalandırılacağı bilgisi verildi.

Just Stop Oil'in X hesabından yapılan açıklamada ise "Metropolitan Polisi'nin bir çorba etkinliğini bastığı ve 6 kişiyi gözaltına aldığı" belirtildi.

Aynı zamanda Daniel isimli bir aktivistin, Londra'da ailesini ziyaret ederken gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Polis, 'Çorba Akşamı' etkinliğimizde menüye 'baskı' ekledi. Her baskın yaptıklarında telefonlarımızı ve dizüstü bilgisayarlarımızı kaybediyoruz." ifadelerine yer verildi.