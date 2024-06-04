Süper Lig’in bitiminden hemen birkaç gün sonra yani, geçen haftanın içinde UEFA Konferans Ligi finali oynandı. Karşılaşmayı izlerken de, Fenerbahçe’nin iki maçta da elinden nasıl kurtulduğuna inanamadığım Olympiakos’un, ikinci uzatma devresinin sonlarında bulduğu golle Fiorentina’yı elemesiyle de adeta kahroldum.

Çünkü Avrupa yolculuğuna çıkarken Fenerbahçe’nin, bu kupada sonuna kadar gidebileceğini öngörmüştüm. Doğrusunu söylemek gerekirse, Sarı Lacivertlilerin Olympiakos’a elenişini, gerçek bir futbol kazası olarak gördüğümün de altını çizmek istiyorum.

Bu karşılaşmadan üç akşam sonra da Şampiyonlar Ligi’nin finalinde Borussia Dortmund’la Real Madrid Wembley’de karşı karşıya geldi ve bu dev maçın kazananı da tam İspanyol ekibi oldu. Arda Güler’in yedekler arasında olduğu Eflatun Beyazlılar Alman rakibini 2-0 yendi ve 15. kez Avrupa’nın en büyüğü olmayı başardı.

Bu arada, neyse ki, bu yıl Avrupa Futbol Şampiyonası var ve milli takımımızın da boy göstereceği bu dev organizasyonla, yaz döneminde yine futbolla dopdolu bir ay yaşayacağız. 14 Haziran’da başlayıp, 14 Temmuz’daki finalle sona erecek bu şampiyonada, ‘Bizim Çocuklar’a şimdiden bol şanslar diliyorum. Açıkçası onlardan çok umutluyum. Montella’yla birlikte, gözle görülür bir ivme yakalayan takımımız, şansı da arkasına alırsa, Almanya’da gerçekleşecek olan bu şampiyonada önemli işler yapacaktır diye düşünüyorum.

F Grubu'nda Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile mücadele edecek olan takımımız, grubu ilk iki sırada tamamladıktan sonra, en iyi dört grup üçüncüsüyle birlikte önce son 16 turuna, daha sonra çeyrek final, yarı final ve finale kadar yürüyecek bir kadro oluşumumuz olduğu kanısındayım.

Tabi ki bu şampiyonada, ‘Bizim Çocuklar’ için en büyük itici gücün, ev sahibi Almanya’dan sonra en fazla taraftara sahip olacağımız gerçeğidir ve bu da hiç te azımsanacak bir avantaj değildir.

Ayrıca, spor adına hareketli geçecek olan bu yaz sezonunda, futbolun dışında biz sporseverleri bekleyen önemli ve de keyifli mücadelelere sahne olmasını beklediğim güzel bir organizasyon daha var. 26 Temmuz’da başlayacak olan 2024 Olimpiyat Oyunları 11 Ağustos’a kadar spor keyfimizi doruklara çıkaracak.

Bu dev organizasyonda ülkemiz adına ter akıtacak olan ve şu ana kadar kesinleşen rakamla 78 sporcumuz olacak. Temsil edileceğimiz tüm branşlarda mücadele edecek olan sporcularımıza da yürekten başarılar diliyor, 2020 yılında elde ettiğimiz 13 madalya sayısı rekorunun Fransa’da aşılacağını umuyorum.

Bu arada Fenerbahçe’nin Mourinho bombasını, gelecek hafta sonu yaşanacak olan Ali Koç’la Aziz Yıldırım arasında yaşanacak olan zorlu seçim mücadelesiyle birlikte, haftaya yazacağımı da dipnot olarak bırakmak istiyorum efendim.

Hoşçakalın…