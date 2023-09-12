Haber:Mert Osman Erman

Libya uzmanı Jalel Harchaoui, ölü sayısının "birkaç bin" kişiye kadar ulaşabileceğini BBC'ye söyledi.

Fırtına Daniel, Pazar günü karaya çıktı ve yetkilileri aşırı acil durum ilan etmeye zorladı.

Devam eden kurtarma çalışmaları sırasında yedi Libya askeri personel kayboldu.

Doğuda yetkililer sokağa çıkma yasağı uyguladı, okullar ve dükkanlar kapatılmıştır.

Doğu şehirleri Benghazi, Sousse, Derna ve Al-Marj tüm etkilendi.

Artan ölü sayısının yanı sıra, Libya Kızılayı en az 150 evin tahrip olduğunu belirtti. Kızılay insani ağı ağının başkanı, yalnızca Derna'da en az 150 ölümün olduğunu söyledi.

Derna'da yaklaşık 100.000 kişiye ev sahipliği yaptığı iddia edilen iki barajın çöktüğü ve bölgenin büyük bir kısmının sular altında kaldığı ve bazı sakinlerin boğulduğu bildirildi.

Yetkililer sonuç olarak limanı "felaket şehri" olarak ilan etti.

Doğu Başbakanı Osama Hamad bir Libya televizyon kanalına şunları söyledi: "Kayıp olan binlerce kişi ve ölü sayısı 2.000'i aşıyor... Derna'daki bütün mahalleler, sakinleri ile birlikte ortadan kayboldu... su tarafından sürüklendi." Hamad, rakamlarına kaynak belirtmedi.

Doğunun yanı sıra, sel felaketinden etkilenen şehirlerden biri de Misrata idi.

Doğrulanmamış fırtına videoları çevrimiçi olarak dolaşımda, bir adamın sel sularının onu sürüklediğini gösteren bir klibi içeriyor. Diğer görüntüler ise araç çatılarında mahsur kalan sürücüleri gösteriyor.

Okullar ve dükkanlarla birlikte, fırtına nedeniyle dört büyük petrol limanı kapandı.

Benghazi merkezli hükümet ülkenin doğusundaki meselelerle uğraşırken, başkent Trablus'taki uluslararası tanınan hükümet de işin içindedir.

Başbakan Abdulhamid Dbeiba, Pazar günü devlet kurumlarının tümünün hasar ve sel felaketiyle "hemen ilgilenmesini" yönlendirdi ve Libya'daki Birleşmiş Milletler fırtınayı yakından takip ettiğini ve "yerel ve ulusal düzeyde yanıt çabalarını desteklemek için acil yardım sağlayacağını" söyledi.

2014 yılından bu yana Libya, uzun süre lider Muammar Kaddafi'nin 2011'deki öldürülmesinin ardından iki rakip yönetim arasında bölünmüştür.

Her iki hükümet de Fırtına Daniel'in ardından üç gün yas ilan etti.

Geçen hafta Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'a vuran fırtına, ondan fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Mısır, Pazartesi günü Fırtına Daniel için hazırlandı ve akşam saatlerinde ülkenin meteoroloji kuruluşu, kuzeybatı kıyısının üzerinde yağmur bulutlarının çoğaldığını söyledi.

İklim bilimciler, küresel ısınmanın yaz aylarında daha fazla su buharının bu tür yoğun fırtınalara yol açacağını uyarıyorlar.