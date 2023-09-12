Haber: Mert Osman Erman

BBC News, ameliyat yapıldığı sırada ameliyathanede cinsel saldırıya uğrayan kadınlarla konuştu.

Araştırmanın yazarları, kadın stajyerlerin, kıdemli erkek cerrahlar tarafından kötüye kullanıldığı bir desen olduğunu ve bu durumun şu anda NHS hastanelerinde yaşandığını söylüyor.

Kraliyet Cerrahlar Koleji, bulguların "gerçekten şok edici" olduğunu söyledi.

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Cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüz, cerrahinin açık bir sırrı olarak adlandırılmıştır.

Kadınların önlüklerinin içinde elle taciz edildikleri, erkek cerrahların alın terini göğüslerine sildiği ve erkeklerin kadın personele cinsel temas ettikleri bilinmeyen bir hikaye vardır. Bazıları cinsel ilişki karşılığında kariyer fırsatları teklif edilmiştir.

BBC News ile özel olarak paylaşılan analiz, Exeter Üniversitesi, Surrey Üniversitesi ve Cerrahide Cinsel Tecavüz Çalışma Grubu tarafından yapılmıştır.

Araştırmaya yanıt veren kadın cerrahların neredeyse üçte ikisi araştırmacılara göre son beş yılda cinsel tacizin hedefi olmuş ve üçte biri meslektaşları tarafından cinsel saldırıya uğramış.

Kadınlar, olayları bildirmenin kariyerlerine zarar vereceğinden korktuklarını ve NHS'nin harekete geçeceğine dair güvenlerinin olmadığını söylüyorlar.

'Neden yüzü memelerimde?'

Açıkça konuşmaya dair bir endişe var. Judith, sadece ilk adını kullanmamızı istedi. Şimdi deneyimli ve yetenekli bir danışman cerrahdır. Kariyerinin başında, ameliyathanenin en az güce sahip kişisiyken ve bir üst düzey erkek cerrah terliyordu, cinsel saldırıya uğradı.

"[O] dönüp başını memelerimin tam içine gömdü ve o sırada terini sildiğini fark ettim.

"Sadece dondunuz, 'neden yüzü memelerimin içinde?' diye düşündünüz, değil mi?"

İkinci kez bunu yaptığında Judith ona bir havlu getirmesini teklif etti. Cevap "hayır, bu çok daha eğlenceli" geldi, diyor, "ve bu küçümseme idi - kendimi kirli hissettim, küçümsendim."

Onun için daha da kötü olan, meslektaşlarının tam sessizliğiydi.

"O, ameliyathanedeki en üst düzey kişi bile değildi, ama bu davranışın yolunda olduğunu biliyordu ve bu sadece çürümüş."

Judith'a bu, ameliyathanenin ortasında başına geldi, ancak cinsel taciz ve cinsel istismar hastanenin ötesine uzanıyor.

'Ona güvendim'

Anne - yasal nedenlerle gerçek adını açıklayamayız - değişikliğin sadece insanlar konuştuklarında meydana geleceğine inandığı için BBC ile konuşmak istedi. Ona göre başına gelenleri tecavüz olarak tanımlamıyor, ancak cinsel ilişkinin rızası olmadığını net bir şekilde ifade ediyor. Bu, aynı uzmanlık alanındaki doktorların bir araya geldiği bir tıp konferansına bağlı bir sosyal etkinlikte meydana geldi - aynı uzmanlık dalındaki doktorların bir araya geldiği bir toplantı.

Bilindik bir desende, o bir stajyerdi ve o bir uzmandı.

"Ona güvendim, ona saygı duydum," diyor.

Bu güvene dayanarak, oradaki diğer insanları tanımadığını ve onlara güvenemeyeceğinizi söyleyerek oyun oynadı.

"Bu yüzden beni kaldığım yere geri götürdü, konuşmak istediğini düşündüm ve yine de aniden bana döndü ve benimle ilişkiye girdi."

O anında vücudu dondu ve "onu durduramadım" diyor.

"Benim istediğim şey bu değildi, asla böyle bir şey istememiştim, bu tamamen beklenmedikti."

Bir sonraki gün onu gördüğünde "neredeyse kendimi bir arada tutamayacak kadar az hissediyordum".

"Gürültü yapamayacağımı hissetmedim, sadece size ne yapılırsa yapılsın, buna katlanmanız gereken çok güçlü bir kültür olduğunu hissettim."

Olayın kalıcı bir etkisi oldu, önce onu duygusal olarak uyuşuk bıraktı ve yıllar sonra "anı zihnimde kabus gibi bir korku gibi gelir"ken, bir hastaya ameliyat yapmaya hazırlanırken bile işte çalışırken tekrar aklına gelirdi.

Cerrahların güvenini sarstı

Böyle bir davranışın etrafında bir sessizlik kültürü olduğu geniş çapta kabul edilmektedir. Cerrahi eğitim, ameliyathanede kıdemli meslektaşlardan öğrenmeye dayanır ve kadınlar, gelecek kariyerleri üzerinde güç ve etkiye sahip olanlar hakkında konuşmanın riskli olduğunu söylüyorlar.

İngiliz Cerrahlar Koleji tarafından yayınlanan rapor, ölçeğin bir fikrini vermeye ilk girişimdir.

Kayıtlı cerrahlar - erkek ve kadın - tamamen anonim olarak katılmaya davet edildi ve 1,434 yanıt verdi. Yarısı kadındı:

Kadınların yüzde 63'ü meslektaşlarından cinsel tacize uğramış.

Kadınların yüzde 30'u bir meslektaşı tarafından cinsel saldırıya uğramış.

Kadınların yüzde 11'i kariyer fırsatlarına ilişkin zorla fiziksel temas bildirmiştir.

En az 11 tecavüz olayı bildirildi.

Kadınların yüzde 90'ı ve erkeklerin yüzde 81'i cinsel saldırıya ilişkin bazı türlerin tanığı olmuş

Rapor, erkeklerin de bu davranışlara maruz kaldığını gösterse de (erkeklerin yüzde 24'ü cinsel tacize uğramıştır), erkek ve kadın cerrahların "farklı gerçeklikler yaşadıkları" sonucuna varmıştır.

"Sonuçlarımızın halkın cerrahi mesleğine olan güvenini sarsacağı açıktır," diyor Exeter Üniversitesi'nden Dr. Christopher Begeny.

Bu arada "Sessizliği Bozmak: Sağlık Hizmetlerinde Cinsel Tacizle Mücadele" adlı ikinci bir rapor, değişmesi gerekenleri önermektedir.

İki rapor, kadın cerrahların nispeten daha az oranda bulunması (yaklaşık yüzde 28) ve cerrahinin derin bir hiyerarşiye sahip olmasının, bazı erkeklere önemli bir güç verdiğini ve bunun cerrahinin yüksek baskı altındaki ortamıyla kötü bir şekilde birleştiğini göstermektedir.

Surrey Üniversitesi'nden konsültan cerrah Profesör Carrie Newlands, "Bu, bir kadın stajyerin genellikle bir üst düzey erkek fail tarafından istismar edildiği en yaygın senaryodur, ki bu genellikle onların denetleyicisidir.

"Ve bu, insanların gelecekleri ve kariyerleri hakkında gerçekten korktukları bir sessizlik kültürüne yol açar, eğer konuşurlarsa."

'İnanılmaz derecede rahatsız edici'

Verilerde ortaya çıkan başka bir tema, NHS Güvenleri, Genel Tıp Konseyi (İngiltere'deki doktorların uygulamalarına izin verilenlerin kaydını tutan) ve Kraliyet Kolejleri (tıp alanındaki uzmanlıkları temsil eden) gibi kuruluşlara olan güvensizlikti - sorunu ele almak için.

"Sağlık hizmetinin daha güvenli hale gelmesi için, soruşturma süreçlerinin dışsal ve bağımsız hale gelmesi ve güvendikleri bir şekilde olduğundan emin olmaları için büyük bir değişikliğe ihtiyacımız var," diyor Surrey Üniversitesi'nden Profesör Newlands.

İngiltere Kraliyet Cerrahlar Koleji Başkanı Tim Mitchell, anketin bulgularının "derinlemesine şok edici olduğunu ve cerrahi mesleği için büyük bir utanç kaynağı olacağını" söyledi.

BBC Radio 4 Today programına konuşan Mitchell, "açıkça yaygın bir sorun olduğu açıktır" dedi ve bu sorunun ele alınmadığını kabul etti.

"Sıfır hoşgörü kültürü bir kültür oluşturmak zorundayız, bu nedenle etkilenen kişilerin gelip bu olayları rapor edebilecekleri ve bu olayların ciddiye alınacaklarından emin olabilecekleri mekanizmaların olduğu," dedi.

NHS İngiltere'den Dr. Binta Sultan, raporun "inanılmaz derecede zor okuma" olduğunu ve hastanelerin "herkes için güvenli hale getirilmesi gerektiğine dair açık bir kanıt sunduğunu" söyledi.

Dedi ki: "Zaten bu konuda daha fazla destek ve açık raporlama mekanizmaları sunma taahhütleri dahil olmak üzere önemli adımlar atıyoruz ve cinsel tacize veya uygunsuz davranışlara maruz kalanlara daha fazla destek sağlama taahhüdümüz var."

Genel Tıp Konseyi geçen ay doktorlar için mesleki standartlarını güncelledi.

Başkanı Charlie Massey, "hastalara veya meslektaşlarına cinsel bir şekilde davranmanın kabul edilemez" olduğunu ve "ciddi kötüye kullanımın" İngiltere'de tıp pratiği yapmaya devam etmekle "uyumsuz" olduğunu söyledi.

Ancak bugün kadınların çalışmak için güvenli bir yer olan cerrahi, olduğu söylenebilir mi?

"Her zaman değil. Ve bunu itiraf etmek zorunda kalmak korkunç," diyor Judith.