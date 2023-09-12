Haber:Mert Osman Erman

Organizatörler, bu kurtarma operasyonunun şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük ve karmaşık yeraltı kurtarma operasyonlarından biri olduğunu söylüyor.

Morca Mağarası'nın en derin noktası, ülkenin güneyindeki uzak bir bölgede yerin yaklaşık 1.3 km (0.8 mil) altına kadar uzanır.

Mr. Dickey, Türkiye Mağara Federasyonu, yerel saatle 00:37'de (21:37 GMT) mağaradan çıkarıldığını duyurdu.

New Jersey İlk Müdahale Ekibi'nin Carl Heitmeyer'i, Mark Dickey'nin kurtarıldığını doğruladı ve operasyona katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Mr. Dickey, durumu kötüleştikten sonra bu zorlu deneyimi hayatta kalamayacağını düşündüğünü söyledi.

"Sadece hissettiğim şey, 'Hayatta kalabilecek miyim?' Bu gerçekten aklımdan geçti, 'Bu bir çan eğrisi.' Cidden, bu konuda deliyim," dedi gazetecilere.

"Bu ciddi değil gibi, 'Ölmeyeceğim, bu tamam, burada biraz kan var ama bakteriyel, enfeksiyon, neyse.'

"Sonra kan kusmaya başladım ve eğer devam ederse yaşayamayacağınız bir miktar kan daha fazla çıkmaya başladı... Kan kusmaya devam ettim. Sonra bilincim tutunması daha zor bir hale geldi ve 'Hayatta kalmayacağım' dediğim bir noktaya geldim," diye ekledi.

Mark Dickey'nin ebeveynleri Debbie ve Andy Dickey, "uluslararası mağaracılık topluluğu"nun "Mark'ın Morca mağarasından ayrılmasını ve bir hastane tesisinde daha fazla tıbbi tedavi almasını mümkün kıldığını" söyledi.

Oğullarının kurtarılmasının "tarifsiz bir rahatlama" olduğunu ve onları "inanılmaz bir sevinçle doldurduğunu" belirttiler.

"Mark güçlüdür ve onun gücüne inanıyoruz, ancak acil ve büyük destek ihtiyacı olduğunu tam olarak biliyorduk," dediler.

"Duamız cevaplandı ve uluslararası mağara topluluğuna ne kadar minnettar olduğumuzu ifade etmek zordur."

Mark Dickey, mide kanaması yaşamaya başladığında mağarada yeni bir geçidi haritalamak için bir ekibi yönlendirmişti.

Durumu bir kan transfüzyonu yapıldıktan sonra iyileşti. Daha sonra bir sedyeyle bağlandı ve yavaşça dışarı taşındı.

Bu, dar kaya tünellerinden geçmeyi içeriyordu ve en dar noktalarda patlayıcılar kullanılması gerektiğini gösteren CBS'e göre, BBC'nin ABD ortağı.

Birçok başka ülkeden gelen kurtarma çalışanları, Hırvatistan ve Macaristan da dahil olmak üzere, kurtarma operasyonuna yardımcı olmak için Türkiye'ye uçtu.

Mark Dickey'nin nişanlısı Jessica Van Ord da yardım etti. O, hastalandığı sırada mağarada kaldı, ancak daha sonra çıktı.

Perşembe akşamı, mağaranın içinden bir video mesajında Mark Dickey, kendisini kurtarmaya çalışan insanlara teşekkür etti. "Türk hükümetinin, ihtiyacım olan tıbbi malzemeleri hızlı bir şekilde sağlamasının, bana göre hayatımı kurtardığını biliyorum," dedi. "Ölüme çok yakındım."

Kurtarıcılar, Mark Dickey'i kurtarmaya yardımcı olmanın "çok onurlu" bir deneyim olduğunu söylediler.

İstanbul'dan bir mağaracı olan Ibrahim Olcu, "Önce her şeyden önce bir mağaracıyız," dedi.

"Bir mağaracının başka bir mağaracı dışında bir kurtarıcısı yok, bunu biraz gördük. Başka bir mağaracı için kurtarma operasyonunda çalışmak çok onurlu ve memnun ediciydi. Bu mutluluğu yaşıyorum."

Macaristanlı bir anestezi uzmanı olan Zsofia Zador, "Bu benim için bir doktor olarak ilk büyük kurtarma" dedi.

"Bu oldukça zorlu bir mağara çünkü bazı küçük dar geçitler ve şaftlar oldukça çamurlu, bu yüzden kolayca geçilebilecek en kolay mağara değil," dedi.

New Jersey'den gelen Mark Dickey'nin 20 yılı aşkın mağara tecrübesi bulunduğu söyleniyor.

O, 10 yıldır ABD Ulusal Mağara Kurtarma Komitesi'nde eğitim veren bir eğitmen olarak yer almış ve çeşitli mağara kurtarma sınıfları öğretmiştir. Ayrıca, komitenin web sitesinde Uluslararası Değişim Programı Koordinatörü olarak listelenmektedir.

Macaristan Mağara Kurtarma Servisi'ne yardım eden Macaristanlı Mağaracılık Birliği'ne göre, Mark

Dickey, Ağustos sonundan bu yana Morca Mağarası'ndaki keşif ekibini yönetiyordu.