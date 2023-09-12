Haber: Mert Osman Erman

Şehir turizm konseyi üyesi Simone Venturini, denemenin gelecek yıl en yoğun turistik dönemlerde yapılacağını söylüyor.

"Venedik, en çok ziyaret edilen Avrupa şehirlerinden biridir... [ve bu nedenle] fazla turizmden en çok zarar gören şehirlerden biridir," dedi.

Fazla turizm, Venedik için acil bir sorun olarak geniş çapta kabul edilmektedir.

Şehir sadece 7.6 km² (2.7 mil kare) büyüklüğündedir, ancak İtalyan ulusal istatistik enstitüsüne göre 2019'da neredeyse 13 milyon turisti ağırlamıştır. Ziyaretçi sayısının önümüzdeki yıllarda pandemi öncesi seviyeleri aşması beklenmektedir.

"Amacımız günlük turistleri [düşük sezonda] tercih etmeye davet etmek," dedi Venturini.

"Ücreti test etmek ve gerektiğinde iyileştirmek istiyoruz. Ne yapmanın en iyisi olduğunu 40 yıl daha tartışamayız." Bu yılın başlarında Unesco, iklim değişikliğinin ve kitlesel turizmin şehre geri dönüşü olmayan değişikliklere neden olma tehlikesi nedeniyle şehri tehlikeli dünya mirası listesine eklenmesi gerektiğini söyledi.

2021'de büyük yolcu gemilerinin, bir geminin bir limana çarpışmasının ardından Venedik'in tarihi merkezine Giudecca kanalı üzerinden girmesi yasaklandı. Eleştirmenler ayrıca gemilerin kirlilik yarattığını ve düzenli olarak su baskınları yaşayan şehrin temellerini erozyona uğrattığını iddia ettiler.

Ancak, günlük bir ücretin turistleri caydırıp caydırmayacağı net değil.

Almanya'dan Karina, ücreti ödemekte sorun yaşamayacağını söyledi. "Tatildeyiz, 5 avro çok fazla değil."

Ancak diğer ziyaretçiler bir şeylerin yapılması gerektiğini kabul ediyor.

İrlanda'dan öğrenci Cal, "Kesinlikle kalabalık," dedi. "Ana meydana gittik ve San Marco'ya gitmeyi düşünüyorduk, ancak sıra çok uzundu.

"Ama sanırım bir gün boyunca dolaşmak için 5 avro oldukça fazla."

Venedik'teki daha fazla insan, tarihi adanın sakinlerini sıkıştırmak tehdidi altında olduğu için ayrılmayı tercih ediyor.

Iuav Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Valentini Rizzi, beş yıldır Venedik'te yaşıyor. Bir yer bulmakta zorlandı, ancak sonunda öğrenciye uzun bir sözleşme vermeye istekli bir ev sahibi buldu. Ancak diğerleri o kadar şanslı olmadı.

"Mayıs veya Haziran ayında konaklamalarını terk etmek zorunda kalan öğrencileri tanıyorum, çünkü ev sahipleri yaz aylarında evi turistlere kiralamak istediler ve Ekim'de geri dönebildiler. Bu onların anlaşmasıydı," dedi.

Vatandaş dernekleri Ocio ve Venissa, şehirdeki turist yataklarının ve sakin yataklarının sayısını izlemek için çalışmalar başlattılar.

En son güncellemelere göre, turistler için 49,693 yatak bulunurken, sakinler için 49,308 yatak bulunmaktadır - yani turistler için yataklar sakinler için yatakları aşmaktadır.

Ocio'yu yöneten öğretmen Maria Fiano, organizasyonu Nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra verilerin ne gösterdiğinden şaşırdığını söyledi.

"Birkaç ay içinde, turistler için yatak sayısı 1,000 birim arttı," diye açıkladı.

Birçok eski hükümet binasının, Ticaret Odası gibi, şimdi otellere dönüştürüldüğünü söyledi.

"Bu dramatik bir durumdur, çünkü bu, bir şehirden bir şehir olmayan, geçici ziyaretçilerle dolu bir yere dönüşümü işaret eder."

Fiano, sorunun ücretle değil, turistlere kiralık konaklama sınırlamasıyla ele alınması gerektiğine inanıyor. Günlük ücretin işe yarayacağından emin değil.

"Belediye meclisinin önlemi sihirbazlık ve göz boyamadır," dedi.