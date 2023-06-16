Ameliyat sırasında, gözün ön kısmındaki kornea tabakası üzerinde lazerle bir kesik yapılır ve korneanın alt tabakaları yeniden şekillendirilerek gözün odaklama gücü düzeltilir. Bu sayede, miyopi (kısaca miyop), hipermetropi (kısaca hipermetrop), astigmatizma gibi göz bozuklukları düzeltilir ve gözlük veya kontakt lens kullanımı azaltılabilir hatta bazı durumlarda tamamen ortadan kaldırılabilir.

Lasik Ameliyatı Hangi Göz Bozukluklarında Uygulanır?

Lasik ameliyatı, aşağıdaki göz bozukluklarında etkili bir tedavi seçeneği olarak kullanılır:

Miyopi (Nearsightedness): Yakındaki nesneleri net bir şekilde görmekte zorlanma durumudur. Lasik ameliyatı, miyopinin düzeltilmesinde etkili bir yöntemdir.

Hipermetropi (Farsightedness): Uzaktaki nesneleri net bir şekilde görmekte zorlanma durumudur. Lasik ameliyatı, hipermetropinin düzeltilmesinde kullanılabilir.

Astigmatizma: Kornea veya lensin düzensiz bir şekle sahip olduğu durumdur. Lasik ameliyatı, astigmatizmanın düzeltilmesinde etkili bir yöntemdir.

Lasik Ameliyatı Kimler İçin Uygundur?

Lasik ameliyatı, belirli sağlık koşullarına ve göz problemlerine sahip olanlar için uygun olmayabilir. Ancak, genellikle aşağıdaki özelliklere sahip olanlar için uygundur:

18 Yaş ve Üzeri: Lasik ameliyatı, gözlerin tam olarak geliştiği 18 yaşından sonra düşünülebilir.

Göz Problemleri: Göz enfeksiyonu, kornea hastalığı, keratokonus gibi ciddi göz problemleri olmayanlar için uygundur.

Stabil Gözlük Numarası: Gözlük numaraları en az 1 yıl boyunca stabil olanlar için uygun olabilir.

Lasik Ameliyatı Öncesi Uygunluk Nasıl Değerlendirilir?

Lasik ameliyatı öncesinde bir göz doktoru veya göz cerrahı tarafından kapsamlı bir göz muayenesi yapılır. Muayene sırasında, göz sağlığınız, göz bozukluklarınızın derecesi ve göz yapınız değerlendirilir. Ayrıca, gözyaşı üretimi, göz tansiyonu ve kornea kalınlığı gibi faktörler de gözlenir.

Bu değerlendirme sonucunda, lasik ameliyatı sizin için uygun olup olmadığına karar verilir. Bazı durumlarda, alternatif tedavi seçenekleri veya ameliyat sonrası sonuçlar hakkında bilgilendirme yapılabilir.

Lasik Ameliyatı ve Sonrası Süreç Nasıldır?

Lasik ameliyatı, gözdeki refraktif kusurları düzeltmek için kullanılan bir cerrahi işlemdir. Ameliyat genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Ön Hazırlık: Ameliyat öncesinde bir göz doktoru veya göz cerrahı, göz muayenesi ve değerlendirme yapar. Göz yapınız, göz bozukluğunuzun derecesi ve sağlık durumunuz değerlendirilir. Ayrıca, ameliyat hakkında detaylı bilgi ve talimatlar verilir.

Ameliyat Günü: Lasik ameliyatı genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir, yani gözleriniz uyuşturulur. Ameliyat sırasında, kornea tabakası hafifçe kaldırılır ve lazer kullanılarak korneanın alt tabakaları yeniden şekillendirilir. Daha sonra kornea tabakası yerine konur ve iyileşme süreci başlar.

İyileşme Süreci: Lasik ameliyatı sonrasında gözlerinizi dinlendirmeniz ve doktorunuzun talimatlarına uyma önemlidir. Gözlerinizde geçici olarak yanma, sulanma ve hafif ağrı olabilir. Göz damlaları ve koruyucu gözlük kullanmanız gerekebilir. İyileşme süreci genellikle hızlıdır ve birkaç gün içinde normal aktivitelere dönebilirsiniz.

Katarakt Tedavisi Nedir?

Katarakt tedavisi, gözde bulanıklığa neden olan doğal lensin cerrahi olarak çıkarılması ve yerine yapay bir lensin yerleştirilmesini içeren bir işlemdir. Bu işleme katarakt ameliyatı denir. Katarakt ameliyatı, kataraktın ilerlemesiyle birlikte görme kaybının artması durumunda tercih edilen bir tedavi seçeneğidir.

Katarakt Ameliyatı Ne Zaman Gerekir? Kimler Olmalıdır?

Katarakt ameliyatı, katarakt nedeniyle görme kaybının yaşandığı durumlarda yapılır. Kataraktın belirli bir olgunluk seviyesine ulaştığında, hastanın günlük yaşam aktivitelerinde önemli bir kısıtlamaya yol açtığında veya hasta yaşam kalitesini olumsuz etkilediğinde ameliyat düşünülebilir. Ancak, katarakt ameliyatının gerekliliği her hasta için farklıdır ve doktorunuzun değerlendirmesi ve önerisi önemlidir.

Katarakt ameliyatı genellikle şu durumlarda düşünülür:

Görme Sorunu: Katarakt, bulanık ve donuk bir görüntüye neden olur. Eğer katarakt nedeniyle günlük aktivitelerinizi yapmakta zorluk yaşıyorsanız ve görme kaybı sizi önemli ölçüde etkiliyorsa, ameliyat düşünülebilir.

Yaşam Kalitesi: Katarakt, yaşam kalitenizi olumsuz etkileyebilir. Örneğin, araç kullanma, okuma, televizyon izleme gibi aktivitelerde zorluk yaşayabilirsiniz. Eğer katarakt nedeniyle bu gibi günlük aktivitelerinizi yapamıyorsanız, ameliyat düşünülebilir.

Diğer Göz Problemleri: Katarakt, diğer göz problemleriyle birlikte görülüyorsa (örneğin, glokom veya retina sorunları gibi), katarakt ameliyatı düşünülebilir. Bu durumda, katarakt tedavisi diğer göz sorunlarının daha etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayabilir.

Katarakt Nasıl Oluşur? Belirtileri Nelerdir?

Katarakt, genellikle yaşlanma süreciyle ilişkilendirilir, ancak başka faktörler de katarakt oluşumuna katkıda bulunabilir. Kataraktın oluşum süreci, gözün doğal lensinde birikerek bulanıklığa yol açan proteinlerin birikmesiyle başlar.

Kataraktın belirtileri şunlar olabilir:

Bulanık ve Donuk Görüntü: Katarakt, görüntünün bulanıklaşmasına ve donuk bir görüntüye neden olur. Nesneleri net bir şekilde görmekte zorluk yaşayabilirsiniz.

Renk Algısında Değişiklik: Katarakt, renklerin soluk veya solgun görünmesine neden olabilir. Renklerde solgunlaşma veya sarımsı bir ton değişimi fark edebilirsiniz.

Işığa Hassasiyet: Katarakt, ışığa karşı artan hassasiyetle kendini gösterebilir. Parlak ışıklar daha rahatsız edici hale gelebilir.

Gece Görüşünde Sorunlar: Katarakt, gece görüşünüzü etkileyebilir. Gece daha zor görebilir ve gece sürüşlerinde güçlük çekebilirsiniz.

Katarakt Türleri Nelerdir?

Katarakt, farklı şekillerde sınıflandırılabilir. İşte katarakt türlerinden bazıları:

Yaşa Bağlı Katarakt: Yaşa bağlı katarakt, en yaygın katarakt türüdür ve genellikle yaşlanma süreciyle ilişkilidir.

Konjenital Katarakt: Konjenital katarakt, doğumda veya bebeklik döneminde gelişen katarakttır. Genetik veya enfeksiyonlar gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

Travmatik Katarakt: Travmatik katarakt, göz yaralanmaları sonucunda oluşan katarakttır. Örneğin, göze gelen darbe veya kazalar sonucunda ortaya çıkabilir.

İkincil Katarakt: İkincil katarakt, diğer göz problemleri veya göz ameliyatlarının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Örneğin, glokom cerrahisi veya retina dekolmanı sonrası gelişebilir.

Retina yırtılması, gözün içindeki retinanın bir bölümünün yırtılması veya kopması durumudur. Retina, göz içindeki ışığı algılayan ve beyne ileten doku tabakasıdır. Retina yırtılması ciddi bir durum olabilir, çünkü yırtık bölgesinden sızan sıvılar retina altında birikerek retinanın ayrılmasına neden olabilir.

Retina Yırtılması Belirtileri

Retina yırtılması belirtileri şunlar olabilir:

Yeni veya Artan Göz Yorgunluğu: Gözlerde yorgunluk hissi veya aşırı göz yorgunluğu hissi yaşanabilir.

Ani Flaşlar ve Yanıp Sönme: Gözün kenarında veya merkezinde ani ışık flaşları veya yanıp sönme hissi olabilir.

Yüzen Noktalar: Göz önünde hareket eden küçük noktalar, lekeler veya iplikçikler görülebilir.

Görme Kaybı: Retina yırtılması ilerledikçe, görme alanında bozulmalar veya keskin bir görme kaybı yaşanabilir.

Retina Yırtılması Neden Olur?

Retina yırtılması çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bazı olası nedenler şunlardır:

Doğal Yaşlanma Süreci: Retina yırtılması, yaşla birlikte retinanın zayıflaması ve gerilmesiyle ilişkilendirilebilir.

Göz Yaralanmaları: Gözde meydana gelen yaralanmalar, retinada yırtılmaların oluşmasına neden olabilir.

Göz Ameliyatları: Daha önce geçirilen göz ameliyatları, retinada yırtılmaların oluşmasına katkıda bulunabilir.

Retina Yırtılması Ameliyatı Sonrası

Retina yırtılması ameliyatı genellikle acil bir durumdur. Ameliyat sırasında, retina yırtığına bağlı olarak farklı teknikler kullanılabilir. Bu teknikler arasında lazer tedavisi, retina yırtılması vitrektomi (göz içi jel olan vitreusun kısmen veya tamamen alınması) ve gaz veya yağ enjeksiyonu gibi yöntemler bulunabilir. Ameliyat sonrası iyileşme süreci ve takip tedavisi doktorunuz tarafından yönlendirilir.