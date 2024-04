Dünyada en çok okunan kitapları gösteren araştırma, en çok çevirisi olan 10 kitaptan 8’inin Avrupa’da doğan yazarlar tarafından kaleme alındığını ortaya koydu.

Dünyanın dört bir yanında, her yıl yüzlerce edebiyat eseri veya edebiyat dışı kitap farklı dillere çevrilerek kitaplar evrenini zenginleştiriyor ve kültürler arasında köprü kuruyor. Peki, dünyanın en çok dile çevirisi yapılan kitabı hangisi? Hangi ülke, hangi türdeki kitaplarıyla küresel çapta ünlü? Küresel kültüre mal olmuş yazarlar, hangi ülkelerde doğdu ve üretti? Küçük Prens neden bu kadar ünlü? Fransızca öğrenmek isteyenlerin imdadına Fransızca özel ders seçenekleriyle yetişen platform Preply, tüm bu soruların yanıtlarını araştırdı. Dil ve kültür odaklı araştırmalarıyla tanınan Preply'nin araştırmasında, ülkelere göre en çok dile çevrilen kitapların haritası çıkarıldı.

Dünyanın en çok farklı dile çevrilen kitabı: Küçük Prens

Dünya haritası infografikleriyle desteklenen çeviri kitaplar araştırmasına göre Fransa doğumlu yazar Antonie de Saint-Exupéry tarafından kaleme alınan ve 1943’te yayımlanan Küçük Prens, 382 çeviriyle dünyanın en çok dile çevrilen kitabı oldu. Derlenen veriler, bugüne dek farklı dillere çevrilen kitaplar arasında çeviri sayısına göre yapılan sıralamayı Avrupa’da yazılan ve çocuklarla özdeşleşen kitapların oluşturduğunu gösterdi. Küçük Prens’i, Carlo Collodi tarafından yazılan ve 300 farklı dile çevrilen Pinokyo izlerken, Lewis Carroll’un Alice Harikalar Diyarında eseri 175 çeviriyle dünyanın en çok tercüme edilen kitapları listesinde üçüncü sırada konumlandı. İlk onda, Andersen Masalları, Don Kişot ve Tenten gibi popüler kültürün pek çok formuna ilham vermiş eserler de yer aldı.

En popüler iki kitaptan biri Türkçeye de kazandırıldı

Ana dilinde konuşan 32 bini aşkın öğretmeni on binlerce öğrenciyle online platformda ve mobil uygulamalarda bir araya getiren Preply’nin hazırladığı dünyada en çok okunan ve çevirisi yapılan kitaplar araştırması, Türkiye verileriyle de zenginleştirildi. Dünya çapında her ülkenin en çok dile kazandırılan kitabının sıralandığı listede yer alan 140’a yakın kitaptan en az 64’ünün Türkçeye de kazandırıldığı görüldü. Dünya çapında popüler her iki kitaptan birinin Türkçe dilinde de okunabildiğini gösteren araştırma, Türkçeden en çok dile çevrilen eserin ise Nobel Edebiyat ödüllü yazar Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı adlı kitabı olduğunu gösterdi.

Her yaştan kullanıcıya İngilizce dil pratiği başta olmak üzere gerçek ve ana dilini konuşan öğretmenlerle dil öğrenme ve dil pratiği yapma olanağı sunan Preply'nin internet sitesinde yer verdiği araştırmanın son cümlelerinde, kitapların kültürel incelikleri ve farklılıkları dilin gücünü kullanarak aktarmak konusunda oldukça başarılı araçlar olduğu belirtildi.