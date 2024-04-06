Günümüzde, yaş ve meslek farkı gözetmeksizin pek çok insan zaman zaman profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyar. Bu nedenle, Ümraniye'de psikolojik destek arayışınızda size ve hikayenize odaklanan bir merkez arıyorsanız, doğru adrestesiniz.



Bizim için her birey benzersizdir ve her hikaye önemlidir. Uzman psikologlarımız, sizin hikayenizi anlamak ve size özel bir terapi planı oluşturmak için çaba harcar. Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Psikodinamik Terapi gibi farklı terapi yöntemlerini kullanarak, duygusal ve zihinsel sağlığınızı desteklemek ve geliştirmek için yanınızdayız.



Yeni Nesil Danışmanlık Merkezi olarak sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

Bireysel Terapi: Anksiyete, depresyon, stres, travma, öfke yönetimi, özgüven eksikliği gibi konularda bireysel terapi hizmeti sunuyoruz.

Anksiyete, depresyon, stres, travma, öfke yönetimi, özgüven eksikliği gibi konularda bireysel terapi hizmeti sunuyoruz. Çocuk ve Ergen Psikolojisi: DEHB, öğrenme güçlükleri, kaygı ve depresyon, uyku problemleri, davranış bozuklukları gibi sorunlara yönelik uzman desteği sağlıyoruz.

DEHB, öğrenme güçlükleri, kaygı ve depresyon, uyku problemleri, davranış bozuklukları gibi sorunlara yönelik uzman desteği sağlıyoruz. Aile ve Çift Danışmanlığı: İletişim problemleri, evlilik sorunları, boşanma süreçleri, aile içi şiddet gibi konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

İletişim problemleri, evlilik sorunları, boşanma süreçleri, aile içi şiddet gibi konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Grup Terapileri: Depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları, öfke yönetimi gibi konularda grup terapileri düzenliyoruz.

Yeniden Psikolojik Destek Merkezi olarak size sağladığımız avantajlar arasında şunlar bulunmaktadır:

Uzman Psikolog Ekibi: Deneyimli ve uzman psikologlardan oluşan bir ekiple çalışıyoruz.

Deneyimli ve uzman psikologlardan oluşan bir ekiple çalışıyoruz. Güvenli ve Gizli Ortam: Tüm görüşmelerimiz gizlilik ve güven çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Tüm görüşmelerimiz gizlilik ve güven çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bireysel Yaklaşım: Size özel bir terapi planı oluşturarak, size en uygun desteği sunarız.

Size özel bir terapi planı oluşturarak, size en uygun desteği sunarız. Erişilebilirlik: Ümraniye'nin merkezi bir noktasında bulunuyor ve kolayca ulaşabilirsiniz.

Hayatınızda olumlu bir değişim yapmak ve daha sağlıklı bir yaşama adım atmak için bizimle iletişime geçin. Ümraniye psikolog arayışınızda güvenebileceğiniz bir destek merkezi olarak yanınızdayız.

Ümraniye Pedagog

Çocuklarımızın duygusal ve zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla Ümraniye pedagog merkezi olarak hizmet veriyoruz. Deneyimli ve uzman bir ekiple, çocuklarınıza özel çözümler sunuyoruz. Merkezimizde, çocuklarımızın duygusal ve davranışsal zorluklarıyla baş etmelerine yardımcı olacak terapiler sunuyoruz.

Ümraniye Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Stresle başa çıkmak, kişisel gelişim, aile içi ilişkiler veya yaşamın diğer zorluklarıyla mücadele konusunda sizlere güvenilir bir partner olmak için buradayız. Ümraniye'de psikolojik danışmanlık merkezi hizmeti arıyorsanız, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sağlıklı bir zihin, mutlu ve huzurlu bir yaşamın anahtarıdır. Size rehberlik etmek için buradayız.

Ümraniye Psikolog İletişim

Yeni Nesil Danışmanlık Merkezi

Adres: Madenler mahallesi Özçelik Sokak No: 3 Kat 2 Ümraniye/İstanbul

Tel: 0 507 743 62 12

Web: www.yeninesildanisman.com

E-mail: [email protected]