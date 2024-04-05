Öyle ki kendi geliştirdikleri bir modeli sunan ve buna göre sıfır risk ile insanlarda merak uyandıran marka yatırımcıları bu noktada tatmin ediyor. Özellikle de son dönemde yatırım yapmak isteyen fakat hangi alanda ne yapacağını bilmeyen kişi sayısı çok fazla. Bu yüzden de yenilikleri takip etmek ve güncel olan yatırım fikirlerini de araştırmak ve buna göre hareket etmek önemli. Özellikle genç kuşak için yatırım konusu sıkıntılı bir süreç olabiliyor. Riske girmek ve belirli bir alanda büyümek onlar için zor gözükebiliyor. Bu noktada Joure Perfume ise sıfır risk ile özellikle de kafası karışan ve ne yapacağını bilmeyen yatırımcılar için bir şans sunuyor.



Joure Perfume Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaygusuz bu noktada franchise yatırımcılarına ‘Kazanç Garantili Yatırım Modeli’ ile birlikte büyüme çağrısı yapıyor. Bu sayede risk almadan yatırım yapacaklarını belirten isim markalarının bu girişimini araştırmalarını da istiyor. Sizler de yatırım konusunda günceli takip etmek ve bu noktada bir adım atmak isterseniz mutlaka Joure Perfume ile bu farklı modeli deneyimleyebilirsiniz.

Editör: Ercan GÜNEŞ