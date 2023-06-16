Rahim kanseri, genellikle endometrium adı verilen rahim iç tabakasının hücrelerinde anormal büyüme ve bölünme sonucu oluşur. Bu hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalır ve zamanla kanserli tümörler oluşturur. Rahim kanseri genellikle kadınlarda görülür ve genellikle menopoz sonrası dönemde ortaya çıkar. Ancak premenopozal dönemde (menopoz öncesi) de nadir durumlarda görülebilir.

Rahim Kanseri Kimlerde Görülür?

Rahim kanseri, genellikle menopoz sonrası dönemde ortaya çıkar. Ancak, premenopozal dönemde (menopoz öncesi) de nadir durumlarda görülebilir. Risk faktörleri arasında aşağıdakiler bulunur:

Yaş: Rahim kanseri genellikle 50-70 yaş arasında görülür. Yaş ilerledikçe risk artar.

Hormonal Faktörler: Hormonal dengesizlikler, östrojen fazlalığı veya progesteron eksikliği rahim kanseri riskini artırabilir. Östrojen hormonu tedavisi veya uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı da risk faktörleri arasındadır.

Obezite: Fazla kilolu veya obez olan kadınlar, rahim kanseri riski daha yüksek olabilir.

Hormon Düzenleyici Bozukluklar: Polikistik over sendromu (PCOS), diyabet veya hipertansiyon gibi hormonal düzenleyici bozukluklar rahim kanseri riskini artırabilir.

Aile Öyküsü: Ailesinde rahim kanseri öyküsü olan kadınlar, genetik yatkınlık nedeniyle daha yüksek risk altındadır.

Rahim Kanseri Taraması Nasıl Yapılır?

Rahim kanseri taraması, rahim kanseri erken teşhis edilmesi için yapılan bir takım testlerden oluşur. En yaygın kullanılan tarama yöntemi Pap smear testidir. Pap smear testi sırasında rahim ağzından hücre örnekleri alınır ve laboratuvarda incelenir. Bu test, kanser öncesi lezyonları ve kanser hücrelerini tespit etmeye yardımcı olur. Genellikle 21 yaşından itibaren kadınlara önerilen bu test, belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Diz artroskopisi, diz ekleminin iç yapısının incelenmesi ve tedavi edilmesi amacıyla yapılan bir cerrahi işlemdir. Artroskopi, diz ekleminin içine ince bir alet olan artroskop yerleştirilerek gerçekleştirilir. Artroskop, kamera ve aydınlatma sistemi içerir, böylece cerrah diz eklemi içindeki yapıları net bir şekilde görüntüleyebilir.

Diz Artroskopisi Neden Uygulanır? Niçin Gereklidir?

Diz artroskopisi, çeşitli durumlarda uygulanabilir ve aşağıdaki amaçlar için gereklidir:

Menisküs Yaralanmaları: Dizdeki menisküsler, diz eklemi içindeki yastık görevi gören kıkırdak yapılarıdır. Spor aktiviteleri, diz artroskopisi travmalar veya yaşlanma süreciyle menisküslerde yırtıklar veya yıpranmalar oluşabilir. Diz artroskopisi, menisküs yaralanmalarının tanısı konulması ve tedavi edilmesi için kullanılır. Yırtık olan kısımlar genellikle tamir edilir veya gerektiğinde kısmi menisektomi adı verilen bir işlemle çıkarılır.

Kıkırdak Hasarı: Diz eklem yüzeyinde yer alan kıkırdak, eklem hareketlerinin düzgün ve pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Dizdeki kıkırdakta yaralanmalar, aşınmalar veya kıkırdak yumuşaması (kondromalazi) gibi durumlar diz artroskopisi ile tedavi edilebilir. Bu işlem sırasında, kıkırdak hasarlı bölgeler onarılabilir veya cerrahi tekniklerle kıkırdak iyileştirme işlemi gerçekleştirilebilir.

Eklem İçi Yüzey Hasarı: Diz eklemindeki iç yapılar, örneğin eklem kapsülü, sinovyal zar veya bağ dokusu gibi yapılar da travma veya hastalıklar nedeniyle zarar görebilir. Diz artroskopisi, bu tür iç yapı yaralanmalarının tanısı ve tedavisi için kullanılabilir. İlgili yaralanmalara yönelik cerrahi işlemler, artroskopi ile daha kolay ve minimal invaziv bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Diz Artroskopisi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Diz artroskopisi aşağıdaki durumlarda uygulanabilir:

Diz ağrısı ve şişlik şikayeti olan kişilerde.

Diz hareketlerinde kısıtlılık yaşayan kişilerde.

Dizde menisküs yırtığı, kıkırdak hasarı veya ön çapraz bağ yaralanması gibi belirtiler görülen kişilerde.

Diğer konservatif tedavi yöntemlerinin sonuç vermediği durumlarda.