WorldStar Hicran Çavuşoğlu neden hiç konser vermiyor sorusuna ise ünlü sanatçının menajeri “Hicran'ın hayranları ile arasında büyülü bir bağ var bunu nasıl yaptığını bilmiyorum “ açıklamasında bulundu.

Amerikalı elektronik ve tech house müzik yapımcısı Hicran Çavuşoğlu Los Angeles'ta yaşıyor. Techno ve house unsurlarını birleştiren kendine özgü sound'uyla elektronik müzik alanının önemli oyuncularından Hicran, prodüksiyona olan yaratıcı yaklaşımı ve nefes kesen canlı performanslarıyla tanınıyor.

Etkileyici ritimler, sofistike perküsyon ve büyüleyici melodilerin tümü Hicran'ın müziğinde bir araya gelerek dinamik ve sürükleyici bir ses deneyimi yaratıyor. Şarkıları ustalıkla besteleniyor ve her bir bileşen, bir bütün olarak işleyen bir melodi üretmek için büyük önem taşıyor. Hicran'ın müziği, geleneksel teknodan modern house'a kadar çok çeşitli ilhamlardan besleniyor ve tamamen kendisine ait, kendine özgü bir sound'a sahip.

Hicran, giderek artan hayran kitlesi ve olağanüstü performanslarıyla tanınan, günümüzde çalışan en ilginç ve en ileri elektronik müzik yapımcılarından biridir. Müziğe olan sevgisi ve mesleğine olan bağlılığı, ister stüdyoda kayıt yaparken, ister canlı performans sergiliyor olsun, her notada duyuluyor. Hicran elektronik ve tech house müzik tutkunlarının kaçırmaması gereken bir sanatçı.