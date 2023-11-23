Haber: Mert Osman Erman

Her şey, Pyongyang'ın Salı günü bir casus uyduyu başarıyla uzaya fırlattığını iddia etmesiyle başladı.

Bu, Güney Kore'nin anlaşmanın bir kısmını askıya almasına neden oldu ve sınır boyunca keşif uçuşlarına tekrar başlayacağını açıkladı.

Pyongyang şimdi anlaşmayı tamamen askıya alacağını ve sınıra daha güçlü kuvvetler ve ekipman göndereceğini taahhüt ediyor.

"Artık ordumuz 19 Eylül Kuzey-Güney Askeri Anlaşması tarafından bağlı olmayacak," dediği bir açıklamada.

Tüm önlemleri "kara, deniz ve hava dahil tüm alanlarda askeri çatışmayı önlemek için alınan" çekmeyi taahhüt etti ve sınır bölgesine "daha güçlü silahlı kuvvetler ve yeni tip askeri donanım" konuşlandıracağını belirtti.

Pyongyang, Salı günü Malligyong-1 casus uyduyu içerdiği düşünülen bir roket ateşledi ve fırlatmayı bir "başarı" olarak selamladı. Güney Kore'nin ordusu daha sonra uydunun yörüngeye girdiğini doğruladı, ancak henüz işleyip işlemediğini söylemek için erken olduğunu belirtti.

Seul, fırlatmayı kınadı - ve Çarşamba sabahı üst düzey yetkililer, iki ülke liderinin gerilimi azaltmaya ve bir çatışmayı önlemeye yönelik olarak 2018'de imzalanan Kapsamlı Askeri Anlaşma kapsamında sınır boyunca hemen keşif operasyonlarına yeniden başlamayı kabul etti.

Ancak Kuzey Kore, son iki yıl içinde anlaşmayı defalarca ihlal etti ve Güney'in yönüne füzeler ateşleyerek denize top atışları yaptı. Geçen Aralık ayında, Güney Kore'nin başkenti Seul'e kadar uçan dronları sınırın ötesine gönderdi.

Bu, Seul'un anlaşmanın bazı bölümlerini feshetme gerekçelerinden biriydi - Kuzey'in zaten ona uymadığı gerekçesiyle.

Bu nedenle bazı analistlere göre, Pyongyang'ın resmi olarak anlaşmadan çekilmesi çok fazla fark yaratmayabilir.

"Kuzey Kore zaten anlaşmaya uymuyordu, bu nedenle sınırlı bir çatışma olasılığı her zaman vardı," dedi Güney Kore Savunma Analizi Enstitüsü'nden Jo Bee Yun.

Her iki taraf da gerilimin arttığını ve karşı saldırı tehdit ettiklerini söylese de, Jo Bee Yun bunu bir "siyasi karşılıklı atış" olarak nitelendirdi ve bunun "fiziksel bir askeri çatışmaya necessarily olmaması" olasılığını belirtti.

Sonuç muhtemelen Kuzey'in şimdi ne yapacağına bağlı olacaktır.

Emekli Güney Kore Ordusu Tümgeneral Chun In-bum, Kuzey'in Güney'in yaşamını Güney'in onlar için zorlaştırmasını isteyeceğini söyledi. Tahminine göre, sınır boyunca topçu sergilemeye ve daha fazla dron uçurmaya başlayacaklar. Muhtemelen Güney Kore topraklarına.

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey'in bu askıyı provokasyon yapmak için bir bahane olarak kullanması durumunda Seul'un ona "derhal ve kesin bir şekilde cezalandıracağını" uyardı. Kuzey'in davranışını gözlemleyeceğini ve İngiltere gezisinden döndüğünde Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile alınacak karşı önlemleri tartışacağını söyledi.

Pyongyang, casus uyduyu fırlatmanın "savunma hakkının bir parçası" olduğunu iddia ediyor - ancak bu, Güney Kore, ABD ve Japonya tarafından şiddetle kınandı.

Fonksiyonel bir casus uydu geliştirmek, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 2021'in ocak ayında belirttiği beş yıllık askeri planının önemli bir parçasıdır.

Teoride teknoloji, Pyongyang'a Kore Yarımadası'ndaki ABD ve Güney Kore birlikleri ile silah hareketlerini izleme ve gelen tehditleri daha hassas bir şekilde tespit etme olanağı sağlayabilir. Ayrıca

Kuzey'e nükleer saldırılarını daha hassas bir şekilde planlama imkanı tanır.

Kuzey Kore devlet medyası, ülkenin lideri Kim Jong Un'un yeni uydu tarafından Guam'daki ABD askeri üslerinin görüntülerini incelediğini iddia etti. BBC bunu doğrulamamıştır.