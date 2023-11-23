Haber: Mert Osman Erman

Eğer planlar doğru giderse, işçileri önümüzdeki 10-12 saat içinde kurtarmayı umuyorlar.

İşçiler, bir kısmının heyelan nedeniyle çöken bir tünelin içinde 12 Kasım'dan bu yana mahsur durumda bulunuyor.

Çarşamba günü, onları kurtarma operasyonu, bir sondaj makinesinin kesemediği bir çelik yapı ile karşılaşması sonrasında bir aksaklık yaşadı.

Daha sonra gaz kesme makineleri, engeli kesmek için kullanıldı ve bu da çalışmayı yaklaşık altı saat geciktirdi. Kurtarıcılar, işçileri hapsetmiş olan enkazın üçte birinden fazlasını delmişlerdi ve işçilerin Perşembe sabahı çıkarılabileceği umutları yüksekti.

"Atlarsa ve engeller olmazsa, kurtarmayı bu gece tamamlamamız gerekir," dedi Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Genel Müdürü Atul Karwal, BBC Hindi'ye.

Bay Karwal, otoritelerin yollarına çıkabilecek herhangi bir engelle başa çıkabilecek durumda olduklarını ekledi.

"Bu adamları çıkaracağız," dedi. Yetkililer, çökme saatler sonra mahsur kalan insanlarla iletişim kurdular. Onlara inşaat çalışması için tünele su sağlamak için döşenen bir boru hattı aracılığıyla oksijen, kuru atıştırmalıklar ve su tedarik ettiler.

Ayrıca, düzenli olarak onlarla iletişim kuruyor ve sağlıklarıyla ilgili güncellemeler yapıyorlar.