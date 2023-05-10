Daha iki hafta evvel tam bir Türkiye klasiği olan, teknik direktör kıyımını içeren bir yazı yazmış ve Süper Lig’de mücadele eden 19 takımın, altısı yabancı olmak üzere, toplam 33 teknik adam öğüttüğünden söz etmiştim.

Neyleyeyim ki, bu hafta da bir teknik direktör yazısı yazmak durumundayım. Çünkü, bu kez konu A Milli Takımımız ve onun teknik direktörü Stefan Kuntz...

Her ne kadar, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kesin bir dille, “Hayır” dese de, olay kesin ve A Milli Takımımızda Stefan Kuntz dönemi, şu an için resmi olarak değilse de, uygulama olarak sona ermiş durumda.

Kuntz’un yerine gelecek olan isim de belli. Geçtiğimiz yıl Trabzonspor’la şampiyonluk yaşayan ancak, bu sezonun 24. haftasında içeride alınan Ümraniyespor yenilgisi sonrasında görevinden ayrılmak durumunda kalan Abdullah Avcı. Burak Yılmaz da Avcı’nın yardımcısı olarak göreve getirilecek.

En son söylenecek şeyi en başta söyleyeyim. Bu bana göre kesinlikle zamanlaması yanlış bir karar. Öncelikle Stefan Kuntz’un ipinin çekilmesi için doğru bir zaman değil. Bu durumun nedeni, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop’la Kuntz’un yakın zamanda gün yüzüne çıkan anlaşmazlığı. Bir başka deyişle, Hamit Altıntop kendi göreve getirdiği Kuntz’un, aynı zamanda ipini çeken adam oldu.

İkilinin arasını açılmasındaki son nokta, 28 Mart’ta oynayıp 2-0 kaybettiğimiz Hırvatistan maçı oldu. Yakın zamana kadar neredeyse sözünden hiç çıkmadığı Kuntz’un kendisine tepki gösterip, kadro konusunda uyarısına kulak tıkayıp bildiğini okuması ve alınan yenilgi, Altıntop’u hayli kızdırıyor. Maçın hemen ertesi günü Riva’da bir araya gelen ikilinin sesleri karşılıklı yükseliyor.

İkilinin tartışmasını öğrenen başkan Mehmet Büyükekşi ikiliyle ayrı ayrı görüşüyor. Altıntop’un Kuntz’la yolların ayrılması gerektiği söylemi üzerine Büyükekşi, Altıntop’a sakin olmasını, bir çözüm yolu bulacaklarını söylüyor. Ancak geçen süre içinde Kuntz ve Hamit Altıntop arasındaki buzlar eriyeceğine, aradaki uçurum daha da büyüyor ve son olarak geçen hafta başında, Hamit Altıntop Abdullah Avcı’yla son görüşmeyi yapıp, Büyükekşi’yle bir kez daha bir araya gelip Abdullah Avcı’yla her konuda anlaştıklarını açıklıyor. Bunun üzerine Büyükekşi Altıntop’a, çok kısa bir süre içinde Kuntz’la yolların ayrıldığını ilan edeceğini, seçim sürecinin de geçmesinde yarar olduğunu, biraz sabırlı davranması gerektiğini belirtiyor…

Bu arada, kulislerde dolaşan bir başka bilgi de, 16 Haziran’da oynanacak olan Letonya maçından çok kısa bir süre önce Kuntz’un, bazı ailevi nedenler öne sürerek, kendisinin görevi bırakıyormuş gibi bir ortam sağlanabileceği şeklinde.

Hiç fark etmez, öyle ya da böyle, bana göre doğruluğu kesinlikle tartışılır bir karar alındığının ve açıklanması için uygun bir ortam araştırıldığının altını çizelim ve bu durumun ne zaman kamuoyuyla paylaşılacağını bekleyip görelim diyorum.

Hoşçakalın…