Haber: Damla Oya Erman

Şirket, Birmingham, İngiltere merkezli Betts Metals şirketi ile iş birliği yaparak atıklardan değerli metalleri geri kazanmış durumda.

Betts, artık hastaneler tarafından kullanılmayan ve genellikle depolama alanlarına veya yakma tesislerine gönderilen X-ray filmlerini topluyor. Filmler, önce makine tarafından küçük parçalara ayrılıyor, ardından kimyasal işlemlerle gümüş ayrıştırılıyor. Gümüş daha sonra eritiliyor ve rafine edilerek diğer ince gümüş kaynakları gibi %99,9 saflığa ulaştırılıyor.

Kullanılan X-ray gümüşü, Londra merkezli Angharad dahil diğer mücevher üreticileri tarafından da kullanılmakta. Kraliyet Darphanesi aynı zamanda elektronik atıklardan da altın çıkarıyor. Kanadalı şirket Excir'in "dünya çapında birinci kimya" sını kullanan darphane, elektronik atıklardan (e-atık) laptop devre kartları ve cep telefonları gibi daha kısa sürede %99'dan fazla değerli metalleri kurtarabiliyor.

Kraliyet Darphanesi, bu yılın ilerleyen zamanlarında İngiltere'nin e-atıklarını işleyebilecek yeni bir Değerli Metaller Kurtarma tesisi açmayı planlıyor. Kraliyet Darphanesi'nin baş büyüme sorumlusu Sean Millard, "X-ray gümüşü ve e-atık altını projelerimiz, değerli metallerimizin kökenine dair bir kaynak sağlıyor ve Kraliyet Darphanesi'nin maden malzemelerine olan bağımlılığını azaltma konusunda önemli bir adım atıyor" diyor.

Kraliyet Darphanesi'nin 886 mücevher koleksiyonunda kullanılan X-ray gümüşü ve e-atık altını, madenlenmiş metallerle tamamen aynı performansa sahip. 886'nın yaratıcı direktörü Dominic Jones, "Bu materyal kullanılmadığından, hâlâ yeni materyaller çekildiğimiz bir zamanda, bu materyalin kullanılmamış olması beni iyi hissettirmiyor. X-ray gümüşü tam olarak aynı: bu, şimdiye kadar kullanılmamış bir gümüş kaynağıdır ve şimdiye kadar dormant bir şekilde durmuştur" diyor.

Gelecekte Kraliyet Darphanesi, mücevherlerinin tamamını sürdürülebilir kaynaklardan ve kökeni belirli kaynaklardan yapma hedefine sahiptir. Jones, parçalarının nesiller boyu dayanmasını ve sadece güzel bir tasarım parçası olmakla kalmayıp aynı zamanda çevreye zarar vermeden ilerici malzemeler kullanan, çağın ötesinde sürdürülebilirlik örneği olmasını istediğini belirtiyor. Jones, "Bu parçalar, bilinçli bir şekilde zamanın ötesinde, geleceğin antikalarıdır" diyor. "Bu, bir kazan-kazan durumu."