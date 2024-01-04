Haber: Damla Oya Erman

Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH) arkeologları, bu kalıntıların bir bebek ve iki ergene ait olduğunu tespit etti. La Morita II mağarası, Meksika'nın kuzeyindeki Makuria Nubia krallığının başkenti olup, Nil Nehri'nin doğu kıyısında bulunmaktadır.

Yapılan osteolojik çalışma, kalıntıların genellikle cenaze paketlerinin bir parçası olan sepet örgüleri, tekstil ve lif parçalarının arasında bulunduğunu ortaya koydu. Kalıntıların yaklaşık olarak 2,500 ila 3,000 yıl öncesine tarihlendiği düşünülmekte ve mağaranın güney odasına kasıtlı olarak yerleştirildiği ve parçalandığı gözlendi.

INAH'dan Valadez Moreno, "Kroniklere göre, annenin doğum sırasında veya birkaç dakika sonrasında ölmesi durumunda, bebek kurban edilir ve ölünün gömülmesine eşlik ederdi. İkiz doğumları gibi durumlarda ise, olay kötü bir alamet olarak kabul edildiği için en sağlıklı bebek seçilir ve diğer bebek canlı gömülmek üzere ayrılırdı" dedi.

Yapılan kazılar sonucunda mağaranın ana odasında ve güney odasında toplamda 1,500'ün üzerinde ritüel ve ev kullanımına yönelik artefak ortaya çıktı. Mızrak uçları, atlatl (mızrak atma kaldıraçı), darbeler ve cilalanmış kenarlar gibi aletlerin yanı sıra dayanıksız malzemelerden yapılmış sepet örgüleri ve kablolar da bulunmaktadır.

La Morita II'de gerçekleştirilen bu kazılar, 2003 yılında başlatılan "Kuzeydoğu Meksika'nın Tarihöncesi ve Tarihi Arkeolojisi" projesinin bir parçası olarak gerçekleştirilmektedir ve şimdiye kadar 30,000'e yakın kültürel kalıntı ortaya çıkarılmıştır.