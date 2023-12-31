İslâm’ın da öngördüğü hürriyet / özgürlük, meşveret / danışma, istişare ve şura’ya;

Öncelik ve kanun hâkimiyeti çerçevesinde;

Zamanın hükmüne riayet / uymak ve İttihat-ı İslâm / İslâm Birliği;

Rehber, düstur, prensip ve ilkelerimiz olarak;

Millet ve devlet hayatımızın baş köşesinde yerlerini almayı sürdürmeli.

İstikbal / gelecek endişesini, düşünce ufkumuzdan söküp atmalıyız.

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Halka önder olacak kişiler;

Hem araştırmacı âlim / bilgin olmalılar.

Ki ispat ve ikna edebilsinler.

Ayrıca, hikmet sahibi / işin önünü sonunu, fayda ve zararlarını belirleyebilecek çapta;

Âlimler olmalı ki, tereyağından kıl çeker gibi bir kolaylıkla;

Doğru yolu halka gösterebilsinler.

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TBMM milletin kalbidir.

Meşveret, şura, istişare; kısaca danışma yeridir.

Milletin; fikirlerini serbestçe ortaya koyduğu mekândır.

Saygın değerini titizlikle korumalı.

Çünkü bir devlet;

Medeniyetin maddî gücü sayılan hürriyet düşüncesiyle ancak

Ayakta kalabilir.

Özellikle, ince düşünceden mahrum olan câhil âlimlerle,

Âlim olan câhillerin gereksiz tutuculuklarından uzak durmakla.

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“Bulanık olanı bırak, duru olanı al.” hükmünü;

Daima göz önünde bulundurmalı.

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Bütün güzel ahlâkı bünyesinde toplayan dinimiz ile,

İnsan olmamızdan kaynaklanan fıtrî / yaratılıştan gelen

Kabiliyetimiz sayesinde,

Gelişmemiz ve ilerlememiz için,

Aşamıyacağımız hiçbir engel yoktur.

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Yeter ki,

Hürriyet’i yanlış anlama ve yanlış yorumlarla;

Kötüye kullanarak, elimizden kaçmasına

Fırsat vermeyelim.

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Milletçe ayakta durmanın;

Milletin birbirini sevmesi ile oluşan

Ve devam edecek olan

Birlik Cenneti’nde olmanın

Tadına varalım.

Elimize kolay geçmemiş bu sonucun;

Asla sonunu getirmemenin

Sonsuz bilinciyle

Şad ve mutlu olmanın

Şuuruna varalım.