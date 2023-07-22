Honest Holding bünyesinde yer alan Kolombiyalı premium kahve markası Juan Valdez, İstanbul Festivali'nde kahve standı ile yer alacak.

Honest Holding açıklamasına göre, Türkiye'nin sevilen sanatçılarının konserlerini, sahne şovlarını, yaratıcı çocuk atölyelerini, e-spor turnuvalarını ve lezzetlerinı bir araya getiren İstanbul Festivali, dün Yenikapı'da başladı. 6 Ağustos’a kadar devam edecek festivalde Haluk Levent, Yıldız Tilbe, Sıla, Zeynep Bastık, Duman, Hande Yener, Ceza, Hadise, Ajda Pekkan gibi sanatçıların konserleri düzenlenirken, aynı zamanda paralel etkinlik ve organizasyonlar da festival programı kapsamında gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği festival organizasyonu süresince Honest Holding bünyesinde yer alan Kolombiyalı premium kahve markası Juan Valdez de alanda kahve standı ile yer alacak. 120 bin metrekarelik alanda günde 75 bin kişiyi ağırlamaya hazırlanan festival, müzik meraklılarını keyifle vakit geçirebilecekleri çeşitli aktivitelerle buluşturacak.

Müzikseverleri bir araya getiren İstanbul Festivali'nde yer alacak Kolombiyalı kahve markası Juan Valdez, kahve standında festival süresi boyunca kahve tutkunlarına sunacağı kahve çeşitleri ile farklı bir gastronomi deneyimi yaşatacak. 17 gün boyunca Juan Valdez standında özel seçki kahve tadımları, premium kahve satışı ve kahveseverlere keyifli sunumlar yapılacak.



Juan Valdez İstanbul Festivali'ne özel hazırladığı premium kahve seçkisini, farklı demleme türleri ile sunacağı damak tadı deneyimini ve kahve lezzetlerini müzikseverlerle buluşturacak. Yüzde 100 Premium Colombian Coffee, Arabica çekirdekleri, organik select, en yüksek rakımda toplanan kahve çeşitleri ve tek tek elle toplanan kahveler festival standında deneyimlenebilecek özel seçkiler arasında yer alacak.

Ayrıca İstanbul Festivali'nde, festival süresi boyunca hediye çift kişilik konser bileti kazanmak için Juan Valdez'in Instagram hesabını takip etmek ve festival postunun altında yazılanları uygulamak yeterli oluyor.

AA