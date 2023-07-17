Koçfinans, 'El Değmeden Taşıt Kredisi'ni tüketicilere sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçfinans, sıfır ve ikinci el araçlardan, binek, filo, hafif ve ağır ticari araçlara kadar otomotiv sektörünün pek çok farklı alanında hizmet veriyor.

Tüketici finansmanı alanındaki 'ilk' ve 'tek' AR-GE merkezine sahip olan şirket, 'El Değmeden Taşıt Kredisi' ürünü ile bir 'ilk'e daha imza attı.

'El Değmeden Taşıt Kredisi', müşterilerin Ford taşıt kredileri, sistemsel kredi değerlendirmesi, dijital evrak onayı ve tüm operasyonel işlemlerin anlık olarak yapılmasıyla uçtan uca el değmeden tam otomasyon ile gerçekleştirmesini sağlıyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarını bir tıkla hızlı bir şekilde karşılayan Koçfinans, iş ortakları olan bayilere ve müşterilerine kısa sürede kolaylıkla hazır kredi hizmeti sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçfinans Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Çağatay Ulusoy, tüketici finansmanı alanındaki uzmanlıkları ve çevik ekipleri sayesinde sektörde öncü bir rol üstlenmekten mutluluk duyduklarını aktardı.

Ulusoy, AR-GE merkezlerinin sektörde durmadan gelişen ve inovatif ürünlere sahip olan yenilikçi hizmet kaslarını güçlendirdiğini belirterek şunları kaydetti:

'Benimsediğimiz özgün, enerjik ve samimi yaklaşımımız ile müşterilerimizin memnuniyetini önceliklendiriyor, herkesin finansal ürünlere konforlu bir şekilde erişebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Durmadan araştıran ve geliştiren çalışma prensibimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yeni ürünümüz 'El Değmeden Taşıt Kredisi'ni müşterilerimizin ve bayilerimizin kullanımına sunduk. Uzun süredir yapay zeka ve otomasyona yaptığımız yatırımlarla kolaylaştırdığımız kredi süreçlerimiz, bu ürünümüz ile beraber yeni bir boyut kazandı.

'El Değmeden Taşıt Kredisi' ile kredi başvurusundan para çıkışına kadar süreçlerimizi uçtan uca otomatize etmiş durumdayız. Tüketicilerin tüm kredi süreçlerini hızlı ve kolay adımlarla tam otomatik olarak tamamlaması ve ivedilikle kredi ihtiyacının karşılanmasını amaçladık. Satış kanallarımızın ve müşterilerimizin belirli segmentlerinde hayata geçirdiğimiz 'El Değmeden Taşıt Kredisi' ürünümüzü önümüzdeki dönemlerde yaygınlaştıracağız.'

AA