Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, enerjiden finansa, otomotivden perakendeye kadar 10’dan fazla sektörde, 50’den fazla ülkede, 120 bini aşkın çalışma arkadaşımızla farklı kültür ve iş yapış biçimlerini barındıran küresel bir topluluk olduklarını belirtti.

Günal, "Her dört çalışma arkadaşımızdan biri dünyanın farklı ülkelerinde görev alıyor. Bu çeşitliliğe sahip bir topluluk olarak, CEO’muz Levent Çakıroğlu’nun liderliğinde sürdürdüğümüz kültürel dönüşüm ve insan odaklı yaklaşımımızla, çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını merkeze alıyor ve farklı çözümler sunmayı odağımızda tutuyoruz. Bu anlayışımız sonucunda, ülkemizin ve dünyanın en iyi işverenleri arasında uzun yıllardır başarıyla yer alıyoruz. Forbes’un bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiği araştırmada ülkemizi temsil eden tek şirket olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

"Çalışma arkadaşlarımızın yeteneklerini, gücünü ve yaratıcılığını en iyi şekilde ortaya çıkaracak iklimi oluşturmak, sürekli gelişimlerini destekleyecek imkanlar oluşturmak, onları sadece iş yaşamında değil sosyal yaşamlarında da desteklemek, daha fazla geri bildirim alabildikleri, şeffaf, eşitlikçi ve esnek bir çalışma ortamı yaratmak, elde ettiğimiz başarının en önemli kaynağı." yorumunu yapan Günal şöyle devam etti:

"Şirketlerimizi ve çalışma arkadaşlarımızı geleceğe hazırlamak amacıyla farklı uygulamalar hayata geçiriyoruz. Organizasyonlarımızı çevik dönüşüm, dijitalleşme, yeni çalışma modelleri olmak üzere birçok perspektiften ele alıyor, çalışma arkadaşlarımızı geleceğin iş yapış modelleri ve rollerine hazırlayacak alanlardaki yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Özetle, sahip olduğumuz çeşitliliğe odaklanıyor ve çalışma arkadaşlarımızı daima merkezde tutan bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Dünyada ve Türkiye’de birçok ilki çalışma arkadaşlarımıza sunuyoruz ve bunu da istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. İstikrarlı yaklaşım ve insan odaklı bakış açımızın en önemli farkımız olduğunu düşünüyorum."