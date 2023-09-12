Haber: Duha Sena Oskay

Libya’da şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine, kayıp olanların sayısı ise 10 bine yükseldi.

Selden çok etkilenen Derna’da sel felaketinin iki barajın çökmesinden kaynaklandığı, 30 milyon metreküpten fazla suyun şehre dağıldığı öğrenildi.

Öte yandan ülkenin batısındaki ve doğusundaki iki ayrı yönetim dün uluslararası yardım çağrısında bulunurken, 3 günlük yas ilan etmişti.