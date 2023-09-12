Haber: Duha Sena Oskay
Libya’da şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine, kayıp olanların sayısı ise 10 bine yükseldi.
Selden çok etkilenen Derna’da sel felaketinin iki barajın çökmesinden kaynaklandığı, 30 milyon metreküpten fazla suyun şehre dağıldığı öğrenildi.
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Öte yandan ülkenin batısındaki ve doğusundaki iki ayrı yönetim dün uluslararası yardım çağrısında bulunurken, 3 günlük yas ilan etmişti.