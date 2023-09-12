Haber: Mert Osman Erman

Binlerce İsrailli, Pazartesi akşamı Yüksek Mahkeme binası önünde toplanarak yargıçları destekledi.

Eleştirmenler, bu adımın yargı bağımsızlığını ve demokrasiyi zayıflatacağını iddia ediyor.

Yaron, Netanya kıyı şehrinden olan iki çocuk babası bir kişi, "Yargıçların bu hükümetin yaptığı tüm tehditlerden etkilenmemelerini istiyoruz," dedi. "Bu demokrasiyle ilgilidir."

Arkadaşıyla birlikte Modiin'den gelen Orly için daha duygusal bir durumdu. İsrail'in temel karakterinin tehlikede olduğunu hissediyordu.

"Annemiz ve babamız Soykırım'daydı. Bu ülke için savaştık," dedi. "Hükümetin her istediğini yapmasına izin veremeyiz. Gidecek başka bir yerimiz yok."

Temmuz ayında, Başbakan Benjamin Netanyahu önderliğindeki milliyetçi-dini hükümet koalisyonu, radikal yargı reformunun bir parçası olarak önemli bir değişikliği geçirdi.

Tüm mahkemelerin, hükümetin "makul olmayan" oldukları yasal standartı kullanarak eylem ve atanmalarını engelleme yeteneklerini iptal etti.

Ancak reformun destekçileri, bu adımın seçilmiş bir hükümetin eylemlerini iptal etmesini önleyerek demokrasiyi güçlendirdiğini savundu.

Yüksek Mahkeme, yasayı iptal etme baskısı altında.

Ancak öyle yaparsa, Netanyahu'nun hükümet üyeleri kararını görmezden gelmeye tehdit ediyor. Bu, kimin daha büyük yetkiye sahip olduğu konusunda bir anayasa krizine yol açabilir.

Geçen hafta, aşırı sağ bir protestoda Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, temel bir yasa üzerinde etkisi olan "makul olmayanlık" yasasını ters çevirmemek için başyargıca cesaret etmemesi konusunda uyardı.

"Temel Bir Yasa'yı geçersiz kılmak, tüm otoritenizden sapmaktır ve İsrail demokrasisinin sonu olacak," dedi Smotrich. "Buradan size sesleniyorum, İsrail halkını bölecek bir karar vermemenizi öneriyorum."

Açılan sosyal bölünmelerin korkutucu bir hatırlatıcısı olarak, kalabalıktaki genç bir gösterici BBC'ye şunları söyledi: "Sokakta kan göreceğimi görüyorum. Sol saldırgan olursa, sağ daha saldırgan olur."

Rüşvet suçlamalarıyla yargılandığı ve reddettiği Başbakan Netanyahu, yeni yasanın iptal edilmesi gereken bir kararı uygulayıp uygulamayacağı sorulduğunda belirsiz kaldı.

Başbakanın koalisyonunun yılın başında başlattığı yargı kampanyası, yüz binlerce İsrailli'yi sokaklara çıkardı. Ayrıca uluslararası müttefiklerden endişe ifadeleri ve ekonomiyi sarsan bir krize neden oldu, yıllardır yaşanan en kötü iç krize yol açtı.

Askeri birçok yedek subayın gönüllü göreve gitmeyeceğini söyleyerek olumsuz etkilendiği, savunma yetkililerinin İsrail'in savaşlara hazırlıklı olma yeteneğinin zarar görebileceği uyarıları yapıldı.

"Bu muhtemelen düşündüğümüz en güçlü, hayal edemediğimiz şeydir, ülkemi savunmak için şu anda gönüllü gözükmeyeceğimi imzalıyorum," diyen Yiftah Golov adlı bir rezervist grubu olan Brothers in Arms'ın bir aktivisti.

Önümüzdeki haftalardaki diğer duruşmalar da İsrail'in en üst düzey yargıçlarını kendi kaderleri hakkında karar vermek durumunda bırakacak.

İsrail'in istihbarat ajansı Mossad'ın eski bir istihbarat bölümü şefi, Netanyahu hükümetinin ateşle oynadığını ve ciddi bir karşı koyma ile karşılaşabileceğini söylüyor.

İsrail'in iç istihbarat gücü Shin Bet'ten Haim Tomer, "Tahminlere ve içeriden gelen ipuçlarına dayanarak, Mossad, Shabak, polis ve Genelkurmay başkanı bir kararsızlık olduğunda Yüksek Mahkeme'yi dinleyeceğimizi söyleyeceklerdir," dedi. "Bu bir Netflix dizisi değil, bu bizim hayatımız ve güvenliğimiz."

Bugüne kadar Netanyahu ve siyasi rakipleri arasında bir uzlaşı anlaşması yapma girişimleri başarısız oldu. Ancak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, iki tarafı bir araya getirmeye çalışmaya devam ediyor.

Pazartesi günü başbakan, geniş bir anlaşma sağlamak için "her olasılığı tüketmeye" çalıştığını söyledi ve bir muhalefet partisinin liderinden olumlu açıklamalar geldi.

Ancak Netanyahu'nun diğer siyasi rakipleri şüpheyle yaklaştı ve koalisyonun içinde bazı sert sağcı bakanlar, teslim olmayacaklarını ısrar etti.