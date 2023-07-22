Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, uzun yıllardır TVF’nin giyim sponsoru olan Kiğılı’nın yönetim kurulu başkanı Abdullah Kiğılı ve başkan yardımcısı Hilal Suerdem'i ziyaret etti.

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, şampiyona sonrası takımla yurda dönen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF kadın ve erkek milli takımları giyim sponsoru olan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı'yı makamında ziyaret etti. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem'in hazır bulunduğu ziyarette Kiğılı ailesi, Üstündağ ve milli takımı turnuva başarısı dolayısıyla kutladı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son maçta Çin'i de geride bırakarak şampiyon olmuştu.

AA