Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in işkence sırasında gözü oyulmuş, pazıları matkapla delinmiş, edep yerleri ezilmiş, kafasına beton çivisi çakılmış, sol ayağı kırılmış, boğazı göbeğine kadar yarılarak iç organları çıkarılmıştı. İşkence edildiği odanın kanlı duvarları; yapılan vahşeti gözler önüne sermekte, insanlık suçunu günümüze taşımaktadır.

Cengiz Topel Henüz 29 yaşındaydı; Türk Hava Kuvvetlerinin 1964'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşu sırasında vurulan uçağından atladıktan sonra cani rum ve yunan askerlerince esir alınarak işkence gördü. Uluslararası savaş hukukunun esirleri kapsayan maddelerine aykırı olarak iade edilmesi gerekirken işkenceler sonucu hayatını kaybetti.

Yunan ve rumların; Türk Kıbrıs’ın tüm yönetimine el koymak amacıyla Kıbrıs Türklerine uyguladığı baskı, zulüm ve katliamlarına son vermek için yunanistanın desteğiyle yapılan 15 Temmuz 1974 darbesinin ardından düzenlendi.

O günün ikinci filodaki tanıkları; “havalanmışken geri döndürdüler ama 1974 çıkarmasında Cengiz’in intikamını aldık” diye anlatırlar. Olayı yaşayan mücahitler ise "O sizi kurtarmak için gelmişti, neden kurtarmadınız?" sorusuna, "Düşünemedik. Çok büyük gaflettir." diye cevap verdiler.

Kıbrıs'ı yunanistan'a bağlamak amacıyla yunan ve rumların cinayetinde 364 Türk şehit edildi, 103 Türk köyü boşaltıldı. Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile 3 çocuğu da bu saldırılarda vahşice katledildi. Basında yer alan fotoğraflar katliamın boyutunu dünyaya gösterdi.

Birleşmiş milletler; günümüzde israil ve yunanistan gibi ülkelerin diğer ülkelerin topraklarına yaptığı işgale göz yummuş, geçmişte de İngiltere’nin 5 Kasım 1914'te resmen ilhak ettiği Kıbrıs'ı onaylamamıştır. Kendilerinden biri zarar gördüğünde dünyayı ayağa kaldırmakta ama söz konusu Müslümanlar ve Türkler olunca her zamanki gibi ayrımcılık yapmaya devam etmektedir.

Bin yüzlü avrupa diğer devletlere “insan haklarını uygulayın” diye nutuk atarken,masum Müslüman ve Türk halklarının katledilmesine ses çıkarmamaktadır.

Yunan ve rumlara, dünyaya savaşta adaleti; yunan bayrağını yerde görüp, ‘bayrak o milletin şerefidir’ diyerek yerden kaldırtan, esirlerini misafir gibi ağırlayan, esir alınan yunan komutanına davranışıyla kendine hayran bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretmiştir.

İnsan insanın cehennemidir, der A. Hamdi Tanpınar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dâhil Türkiye bağımsızlığı için çok büyük acı ve bedeller ödedi. Ödemeye de devam ediyor. Vahşet insanlığa yakışmaz, hunharca, insanlık suçu işkenceyi bu millet asla unutmayacak unutturmayacaktır.