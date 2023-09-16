Haber: Duha Sena Oskay

Birleşik Krallık Hükümeti Sağlık ve Güvenlik İdaresi'ne (HSE) göre 2018 ile 2022 arasında 30'dan fazla kişi inekler tarafından öldürüldü.

Daha önce uzmanlar, sığırların saldırgan davranışlarının arttığını öne sürerek halkı "katil ineklerden" korumak için yeni yasalar çağrısında bulunmuştu.

Cattle on Walkers Safety'den (COWS) David Clarke şunları söyledi:

"Ölüm rakamları yıldan yıla değişiyor ve sıklıkla ani yükselişler oluyor, birkaç yıl önce aylar gibi kısa bir sürede üç ölüm yaşanmıştı.”

"Ayrıca, çiftçiler ve halk arasında da ölümler ayırt edilebiliyor; genellikle halktan yaklaşık üç kat daha fazla çiftçi öldürülüyor.”

"Uzun vadeli ölümler yılda beş civarında. Düşük bir rakamda herhangi bir artış önemli. Ancak artış eğilimi var gibi görünüyor.”

"Ayrıca, ölümlerin çok sayıda saldırının/olayın aşırı sonucu olduğunu da unutmayın. Yılda üç ila dört bin arasında olduğundan şüpheleniyorum ama kimse bilmiyor; sonuçları şanslı kaçış, travma, küçük yaralanmalar ve giderek daha ciddi yaralanmalardan ölümlere kadar uzanıyor.”

1 Eylül'de, köpeğini tarım arazileri boyunca halka açık bir yolda gezdiren bir kadın, damgalayan inek sürüsü tarafından ezilerek öldürüldü.

Galler'deki Guilsfield yakınlarında öldürüldüğünde 40 ineğin olduğu bir tarlada yürüyordu.

Eylül 2020'de kızının tazılarını gezdirirken bir inek sürüsü tarafından ezilen bir adam öldürüldü, karısı ise felçli kaldı.

57 yaşındaki Micheal Holmes'un olay yerinde öldüğü, eşi Teresa'nın ise uçakla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Çift, halka açık bir alanda patikanın sonundan 20 metre uzakta ezildikten sonra saldırıya uğradı.

Bay Holmes'un kaburga kemiği 35 kez kırıldı ve kalbi yırtıldı; bir patolog, göğsündeki yaralanmaların tek başına hayatta kalamayacağına karar verdi.

Olayda bilincini kaybeden Bayan Holmes, omurilik kırıkları, omurilik yaralanmaları ve kaburga kırıkları da dahil olmak üzere çeşitli yaralanmalara maruz kaldı.