TİKA Herat Ofisi'nden yapılan açıklamada, 700 yıl önce inşa edilen camiye bugün binlerce kişinin ziyarette bulunduğu ancak abdest ve tuvalet hizmetinden yeterli düzeyde faydalanılamadığı için TİKA'nın bu eksiği tamamladığı bildirildi.

Açıklamada, cami avlusundaki 820 metrekarelik alanda 100 kişi kapasiteli, engelliler, kadın ve erkekler için özel bölümlerden oluşan abdesthaneyle sıhhi hizmetlerin sunulduğu ek binanın inşa edildiği belirtildi.

Açılış programına Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar, TİKA Herat Koordinatörü Arafat Deniz ve birçok yetkili katıldı.

Törende konuşan Başkonsolos İlhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizce halka hizmet etmek, Hakk'a hizmet etmek demektir. İbadetin önemli bir şartı olan abdestin alınabileceği ek bir bina inşa etmiş bulunmaktayız. Böylece Herat Ulu Camii içinde halkın önemli bir ihtiyacı karşılanmıştır."

Herat Valisi İslamcar da "Muhterem TİKA kurumu Herat Ulu Camii'nde hizmet alanında çok büyük bir adım atmıştır. Büyük bir alanda cami cemaati için tam donanımlı bir bina inşa etmiştir." dedi.

AA