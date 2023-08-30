İSTANBUL (AA) - Karmod, Almanya'da mültecilere yönelik konteyner ev projelerinden birini daha tamamlayarak teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Detmold şehrinde gerçekleştirilen proje kapsamında mültecilerin barınması için 6 bloktan oluşan konteyner evler hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer uzun ömürlü, güvenli konteyner evlerin hızlı kurulum özelliğiyle barınma sorununa pratik çözüm getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

'Son 2 aylık süreçte Almanya'da mültecilerin barınmasına yönelik iki ayrı projeyi tamamladık. Bu projeyle birlikte diğeri Stuttgart şehrinde olmak üzere Almanya'daki mültecilerin barınma sorununa çözüm getiren iki önemli proje gerçekleştirdik. Her iki projemizde de 22 ayrı daire bulunuyor. Bu projeyi diğerinden ayıran özellik ise dairelerin tek yapı yerine 6 ayrı bloka yayılması. Kurulum alanının müsait oluşu konutları ayrı bloklara yaymaya imkan sundu. Konteyner evler, sosyal konut projeleri için hem zamandan hem de bütçeden önemli tasarruf fırsatları sunuyor. Kentsel dönüşümden mülteci barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında konteyner ev büyük kolaylık. Mülteciler için Almanya konteyner ev projelerimizde belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile konut modelinin avantajları doğrultusunda bir çalışma yaptık. 22 konut 32 günde oturuma hazır hale getirildi.'

Verilen bilgiye göre, Almanya Detmold mülteci konteyner evleri 6 blokta 22 konuttan oluşuyor. Bloklardan 4'ü iki katlı, 2 blok ise tek katlı olarak projelendirildi. 2+1 plandaki evlerde 35 metrekare salon ve 11'er metrekarelik iki ayrı oda yer alıyor. Salon, Amerikan mutfak şeklinde planlanarak uygulandı.