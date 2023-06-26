ESKİŞEHİR- Büyükşehir Belediyesi geleneksel hale getirdiği ve yıllardır devam eden uygulamayı bu yıl da sürdürerek arife günü mezarlıklarda yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara rengârenk çiçekleri ücretsiz olarak dağıtacak.

Kent merkezinde Asri, Odunpazarı, Esentepe ve Zincirlikuyu mezarlıklarının yanı sıra kırsal ilçelerde de yıllardır olduğu gibi arife günü sabah saatlerinden itibaren kurulan stantlarda Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri çiçek dağıtımı gerçekleştirilecek.

Ayrıca vatandaşların kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için Asri Mezarlığa arife gününden itibaren bayram süresince toplu ulaşımda olduğu gibi ücretsiz otobüs ring seferleri düzenlenecek.

HABER: MERVE YILMAZ