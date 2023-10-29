Haber: Elif Hayvalı

BALIKESİR- Burhaniye Belediyesi, kutlama etkinlikleri kapsamında Türk bayraklarıyla donatılan sahil güvenlik, turistik yatlar ve balıkçı teknelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 aracın katılımıyla denizde kortej düzenlendi.

Düzenlenen Korteje, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Garnizon Komutanı Binbaşı Yusuf Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Serkan İrez, Sahil güvenlik Kom.V. Astsb Kd. Üçvş. Ersin Alp, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdür Vekili Özlem Salgın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye Belediyesi Meclis Üyeleri, Şehit ve Gazi Aileleri ile birlikte vatandaşlar da katıldı.