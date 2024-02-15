Haber: Elif Hayvalı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Yalova’nın 8 belde belediye başkan adayları geçtiğimiz gün açıklandı.

Kadıköy beldesi belediye başkan adayı; Cem Gümüş

Subaşı beldesi belediye başkan adayı; Mustafa Yurt

Tavşanlı beldesi belediye başkan adayı ve mevcut belediye başkanı; Mücahit Kaçar

Kaytazdere beldesi belediye başkan adayı ve eski belde belediye başkanı; Ercan Reyhan

Teşvikiye beldesi belediye başkan adayı; Mustafa Küçükalran

Koru beldesi belediye başkan adayı; Erkan Başkan

Esenköy beldesi belediye başkan adayı; Mustafa Selvi

Taşköprü beldesi belediye başkan adayı ise Oral Akoğlu belediye başkan adayı oldu.

Böylece AK Parti’nin merkez, ile ve belde belediye başkanları tamamen açıklanmış oldu. İlerleyen günlerde tüm adayların yer aldığı bir tanıtım toplantısı yapılması da bekleniyor.