DİYARBAKIR- Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerinde kaçak elektrik kullanımına son vermek için önemli bir adım attı. 5 aydır yaşanan engelleme sürecinden sonra savcılığın aldığı kararla harekete geçen saha ekipleri, Jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleriyle söz konusu mahallelere giriş yaptı. Yapılan kontroller sonucunda tespit edilen 3 MVA (Megavolt Amper) gücündeki 13 kaçak trafonun tamamına el koydu.

Adı geçen mahallelilerin, elektriklerinin olmadığına yönelik iddiaları defaten reddeden dağıtım şirketi, savcılığın kararının ardından sahada 35, koordinasyon merkezinde ise 6 olmak üzere 41 personel ve 19 araç ile kontrol yaptı. Jandarmanın sağladığı güvenlik desteği ile yapılan kontroller sonunda tespit edilen kaçak trafolara el koyan Dicle Elektrik, böylece aylık yaklaşık 4 milyon, sezonluk ise 16 milyon TL değerindeki kaçak kullanımın önüne geçti.

HABER: EMİR YÜCEL