Haber: Damla Oya Erman

Covid-19 pandemisi, İzlanda'nın turizm endüstrisine yıkıcı bir darbe vururken, balina avına yönelik tepkiler, turizm yetkilileri için son istedikleri şey.

İzlanda Turist Kurulu'nun İcra Direktörü Jóhannes Þór Skúlason, "Aslında turizm endüstrisinin balina avının, İzlanda'nın bir turizm destinasyonu olarak imajına zarar verdiğini bilmesi ve yabancı basında balina avının nasıl raporlandığına baktığınızda bu oldukça açık" dedi. "Genellikle büyük yayınlarda ısınmış bir şekilde raporlanıyor."

Jóhannes, "Turizm endüstrisinde, özel şirketlerde ve kamu anketlerinde; mektuplar, telefon görüşmeleri ve diğer iletişimlerde, balina avının çok belirgin bir etkisi vardır ve balina avı konusu yeniden gündeme geldiğinde turizm şirketleri bunu hemen hisseder" diyerek devam etti.

Şirket temsilcileri, planlanan balina avına karşı öfke dile getirdi. Reykjavik merkezli büyük bir seyahat hizmetleri şirketi olan Travel Connect'in CEO'su Ásberg Jónsson, "Turizm endüstrisi ve çoğu İzlandalı vatandaş balina avına karşıdır" dedi.

"Bu şirketin, Hvalur'un, bu hayvanları İzlanda'da öldürmeyi yeniden düşünmesi üzücü ve sinir bozucu. Bu, ülkemizin itibarına çok zarar veriyor. Bu da ihracatımız ve turizm endüstrimiz için sonuçlar doğuruyor."

İzlanda'nın turizme olan bağımlılığı

Balina izleme, İzlanda'da popüler bir turistik etkinliktir.

Covid-19, dünya genelinde birçok ülkeyi etkilerken, İzlanda gibi turizme bu kadar bağımlı olmayan ülkeler bulunmamaktadır. Pandemiden önce, turizm ülkenin en büyük ihracat kalemiydi.

İzlanda Ticaret Odası verilerine göre, sektörün büyümesi 2017'de zirveye ulaştı ve turizm ihracatı ülkenin toplam ihracatının yüzde 42'sini oluşturdu.

Pandeminin ardından geçen yıl GSYİH büyümesi etkilendi. Seyahat rezervasyonları, hava taşımacılığı, konaklama ve restoranlarla ilgili faaliyetler, 2019'dan yüzde 50-75 oranında azaldı. Bu, 2020'de turizm sektörünün GSYİH'sını yüzde 3,9 daralttı.

Hvalur, son gemilerini 2018 yazında avlamıştı ve o sezon boyunca toplam 146 balina avlandı. Balina avı mevsimi, ışığa bağlı olarak genellikle haziran ayında başlar ve eylül'e kadar sürer. Tahmini olarak İzlanda'nın batısındaki balina istasyonunda ve Reykjavík dışındaki şirketin işleme tesislerinde toplamda yaklaşık 150 kişi çalışmaktadır.

Bazıları balina avının İzlanda kültürünün bir parçası olduğunu ve devam etmesi gerektiğini savunuyor.

Balina istasyonunda rastgele bir işçi olan ve işini etkileyebileceği için adını vermek istemeyen bir kişi, "Balina avı burada İzlanda'da uzun bir gelenek" dedi. "Makul ve kontrollü avcılığa izin verilmelidir. 2006'dan beri sadece yılda yaklaşık 125-150 fin balinası avlanmaktadır. O yıl, sadece sekiz balina avlandı sanırım."

Turizm çalışanları, balina avının İzlanda'nın itibarına zarar verdiğini söylüyor.

Çevre endişeleri ve kötü finansal durumları göz önüne alındığında, Hvalur'un CEO'su Kristján Loftsson'un işini neden sürdürdüğü birçok kişi için şaşırtıcı.

"Balina avının zararlı bir uygulama olduğu sadece bir şirket değil, aynı zamanda artık finansal olarak da sürdürülemez bir uygulamadır" diyen Travel Connect'in Ásberg'i, "Bize neden balina avı yapmaya devam ediyorlar anlamak zordur."

Hvalur'un Loftsson, işinin karlı olmadığı iddiasını reddetti ve bunun İzlanda ekonomisine önemli bir katkı sağladığını savundu.

"Balina avı mümkündür ve istihdam edilen insanlar için gelir sağlayacak ve ülke için döviz geliri getirecektir" dedi.

İzlanda'nın balina avı faaliyetleri, 2019'da İzlanda Sanayi ve İnovasyon Bakanlığı'nın bir raporuna göre dünya genelinde avlanan tüm balinaların yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturuyor. 2017'de balina izleme şirketlerinin toplam geliri 3,2 milyar İzlanda króna (26,5 milyon dolar) tutarındaydı. Bu arada, Hvalur'un 2017'de balina avı faaliyetlerinden elde ettiği gelir 1,7 milyar króna (14,1 milyon dolar) idi.

Ancak balina izleme turları yıl boyunca turistler için popüler bir etkinlik olduğundan daha fazla gelir getirir.

Turizm şirketleri bu yazın "Covid öncesi" turist sayısına geri dönmesini beklerken balina avı gibi tartışmalı bir konu hayal kırıklığı yaratabilir.

"Genel olarak, seyahat markalarımız bunun nedeniyle çok fazla iptal yaşamadılar, ancak ara sıra bu konuyla ilgili olumsuz e-postalar alıyoruz" dedi Ásberg. "Herkesin bu inanılmaz yaratıkları doğal yaşam alanlarında görmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bir şirket olarak biz balina avını hiçbir şekilde desteklemiyoruz."

Loftsson, balina izleme şirketlerinin genel olarak kâr elde etmekte düzenli olarak zorlandığını ve son ziyaretçi artışının aslında balina avının yeniden başlamasının bir sonucu olabileceğini iddia etti.

Ayrıca, yetkilendirilen 161 fin balinasını avlamanın yaklaşık 30,000 balinanın bulunduğu bir alanda çok az sonuç doğuracağını iddia ediyor. "Bu nedenle herkes bu muazzam balinaların doğal yaşam alanlarında izlenebilecek kadar çok olduğunu görebilir" diyor.

Son bir deneme olabilir mi?

İzlanda'ya yapılan seyahatler Covid-19 tarafından etkilendi.

2022 sezonu, Hvalur'un 2023'te sona erecek olan mevcut balina avı lisansı olduğu için son olabilir ve İzlanda Balıkçılık ve Tarım Bakanı, 2024'ten itibaren balina avı lisansı verme veya vermeme konusunda karar verecektir. İzlanda ekonomisine çok az katkı sağladığı ve balina avının ülke ekonomisine çok az katkı sağladığı görünüyor.

"Sizlerin bize sık sık sorduğu gibi, İzlanda sularında yapılan balina avı bilimsel temellere dayanmaktadır ve uluslararası hukuka uygundur," dedi Sigríður. "Hvalur, bu yaz balina avı faaliyeti yürütmek için gerekli lisansa sahiptir. İşletme ve sahiplerin bunu kullanıp kullanmayacaklarına ve İzlanda halkının ve hükümetinin gelecekteki lisansların verilip verilmeyeceğine karar vereceği bir durum." Son üç yılda sadece bir Minke balinası ve hiç büyük balina avlanmamıştır."