Haber: Mert Osman Erman

Yetkililer, kaçırmaların, güçlerini sınırlama girişimlerine öfkeli suç örgütleri tarafından koordine edildiğini söylüyor.

Başkent Quito'daki polis binalarına yakın bir yerde patlayan iki araba bombası da suç örgütlerine atfediliyor.

Yetkililer, en az bir olayın, ülkenin en büyük hapishanelerinden birinde silah aramasına karşı bir intikam olabileceğine inanıyor.

Çarşamba günü hapishanede daha fazla şiddeti önlemek amacıyla gerçekleştirilen arama, Quito'nun 55 mil (88 km) güneyindeki Latacunga'daki Cotopaxi hapishanesinde yüzlerce polis memuru ve asker tarafından gerçekleştirildi.

Normal faaliyetler şimdi altı tesisde de yeniden başladı, bu arada bir genç suçlu birim, bir kundaklama saldırısıyla büyük zarar gördü. Yetkililer memurların nasıl ve neden serbest bırakıldığına dair herhangi bir ayrıntı sunmadılar.

Başkan Guillermo Lasso, Cuma akşamı Twitter'da yaptığı açıklamada, "özellikle hapishane sistemimizde aldığımız önlemler, devleti sindirmeyi amaçlayan suç örgütlerinden şiddetli tepkilere neden oldu" dedi.

Ekvador, uyuşturucu kaçakçılığı çeteleriyle bağlantılı artan şiddetle karşı karşıya ve bu da kaynakları yetersiz ve kalabalık hapishane sistemine büyük bir baskı getirdi.

Son yıllarda Ekvador'un kalabalık hapishanelerinde ölümcül kavgalarda yüzlerce mahkum öldü.

Narko-siyasetin Ekvador'daki etkisi o kadar büyük ki, hapishaneler suç işleyenlerin hapsedildiği yerlerdir.

Ancak bu hapishaneler şimdi birçok kartel ve çetenin kontrol merkezleridir - bu nedenle mahkumlar otoritelerin ne yaptığını beğenmezlerse, bunu şiddet ve isyanlar aracılığıyla bildirirler.

Ülke, seçim kampanyasını şiddet ve bir adayın suikastıyla gölgelendiren başkanlık seçiminin ikinci turuna sadece iki aydan az bir süre uzakta.

Başkan adayı Luisa Gonzalez Cuma günü kampanya yaparken zırbalı yelek giyeceğini ve ayrıca hükümetin askeri koruma teklifini kabul edeceğini söyledi.

Bu arada, suç örgütleri Cuma günü El Oro sahil eyaletinde bir köprüde patlayıcı cihazlar patlattılar.