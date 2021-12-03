Av. Mehmet Şah ÇELİK

Bu hafta bir vesileyle tanıştığım ağırlıkta kadın yazarların oluşturduğu ‘’İz Bırakan Kalemler’’ topluluğu ile ilgi merak edilenleri paylaşmak istedim. Güçlü kalemlerin oluşturduğu İBK bir yayınevinden çok bir şekilde mağdur olan ve kitap yayınlamak isteyen yeni yazarlara verdikleri desteklerle ilerleyen zamanlarda adlarından oldukça söz ettirecekleri düşünüyorum. İBK hakkındaki genel bilgileri topluluk üyesi aynı zamanda yazar olan Müzeyyen ESER’ den aldık işte detaylar.

Merhaba Müzeyyen Hanım İz Bırakan Kalemeler Kimlerdir?

Bizler ilk kitaplarımızda mağdur olan yazarlar olarak bir araya gelmiş bir yazar topluluğuyuz. Grubumuzda bulunan arkadaşlarımız ile birlikte edebiyata güzel izler bırakmak için gönüllülük esasıyla bir yola çıktık. Biz bu yola çıkarken olayın buralara geleceğini hiç hesap etmemiştik açıkçası.

İz Bırakan Kalemler topluluğu nasıl bir araya geldi ve ana amacınız nedir?

Bir yılı aşkın bir sürede, sosyal medya üzerinden çok güzel bir aile olmayı başardık. Aramıza katılanlar olduğu gibi, uyum sağlayamayıp ayrılanlar da oldu. Biz yılmadık. Hedefimiz edebiyattı. Son zamanlarda bolca türeyen yayınevleri, edebiyatı bolca kirletmişlerdi. Oysa bizler bunların içinde olmak yerine, temiz ve kaliteli bir edebiyat neferi olmak istiyorduk. Başta yayınevlerimiz yüzünden batırılan kalemlerimiz, çalınan umutlarımız ve heder edilen emeklerimiz için bir savaş başlattık.

Hepimiz kişisel ego ve öfkemizi bir kenara bırakıp bu işe destek verdik. Onlar bize yanlış yapmışlardı, biz bu yanlışı karalamaktan öteye gidip, doğru ve güzel iş nasıl yapılır onu cümle aleme göstermeyi hedefledik. Zamanla öyle güzel insanlar birikti ki, bu topluluk birbirine kenetlendi.

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Müzeyyen Hanım İBK olarak çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Herkes kaleminin yanı sıra, yüreğini ve emeğini “İz Bırakan Kalemler” için kullanmaya başladı. Kimin elinden ne geliyorsa grup için yaptı. Kim edebiyat adına doğru bir şey yapmışsa, diğerlerine de öğretmek için çabaladı. Güzel olanı örnek almayı düstur edindik. Birbirimizin eksik yanlarını kapattık. Herkes kabiliyeti ve gücü nispetinde gruba destek oldu.

Yani bilenler bilmeyenlere anlattı. Herkes samimi ve sıcacıktı.

Kemikleşen kadromuz ile ardımızda güzel izler bırakmak bize yetmemeye başlayınca, işimizi daha profesyonel yapmanın derdine düştük.

Hepimiz yayınevleri tarafından bir şekilde mağdur edilmiştik. Hepimizin ortak kaygısı ilk etapta kitaplarımızı ve isimlerimizi duyurmaktı. Tabi bu böyle olmadı. Gördük ki, bir yılı aşkın süreçte, biz kocaman bir aile olmuşuz. Bizimle aynı hedefe yürüyenler ile yolumuza hâlâ devam ediyoruz.

Esra Algan’ın başı çektiği bu oluşumdan hepimiz keyif aldık. Kimimiz canlı yayınlarda moderatörlük yaparken, kimi tanıtım afişleri hazırladı. Kimi sosyal medya hesabımızı günbegün takip ederken, kimi geri planda donanımına göre elini taşın altına koydu.

Kimse parasal bir çıkar ya da menfaat gözetmeden çalıştı.

Grubun kurucusu olan sayın Algan tüm gruba güven verdi ve hepimize güven duydu.

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Kadın ağırlık bir yazar gurubunun bir araya gelip yayınevi kurma fikri nerden geldi?

Eğitimci olan Esra Algan, bizden önce çalıştığı işlerden aldığı deneyimin gücüyle bizlere kendi yayınevimiz İZ BIRAKAN KALEMLER yayınevini kurmayı teklif etti, hiçbir beklentiye girmeden hepimiz çoşkuyla ona destek verdik.

Kimimiz yayınevine hissedar olduk, kimimiz çıkış noktamız olan sosyal medya hesabımızda varlığıyla güç vermeye ve oluşuma varlığıyla değer katarak bizimle aynı yolu yürümeye devam ediyor.

Kendinizi duyurmak ve daha fazla okuyucuya ulaşmak için ne gibi çalışmalarınız var?

Adımız sosyal medyada duyuldukça, dikkatleri üzerimize çekmeyi başardık. Elimizden geldikçe sanat ve edebiyatla uğraşan herkese kucak açtık. Bencil davranmak yoktu bizim kitabımızda.

Tecrübesizlik yüzünden yaşadığımız talihsizlikleri, bu işe yeni girmiş insanlar yaşamasınlar diye bildiklerimizi onlara da aktardık. Hiçbir şey yapmamaktansa onları canlı yayınlarımız ile tanıtmaya uğraştık.

Şu an İZ BIRAKAN KALEMLER gerçeği, sağlam adımlarla yürüyor. Yayınevimiz geçtiğimiz ay hizmet vermeye başladı. İlk eserini ortaya koymadan bizi tanıyanlar gerçekten çok şanslılar. Çünkü biz artık o eski mağdur yazarlar değiliz. İşimizde profesyonel olabilmek için verdiğimiz emeğin karşılığını almaya başladık.

İBK topluluğu olarak gelecek projeleriniz hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Kadıköy’de açılışını dört gözle beklediğimiz yerimizde edebiyat için gerekli olan ne varsa hepsi olacak. Seslendirme stüdyosundan, ajansa, ajanstan kitap kafeye hepsini bünyemizde topladık.

Yazarlara destek vermek için imza günleri düzenlenecek, onları birebir tanıtmak için sosyal medya hesabımızdan gerek canlı yayınlarla gerekse kitap görselleri ile okuyucularıyla buluşturacağız. Şiirlerini ya da kitaplarını seslendirmek için alt yapımız hazır.

Kendi internet satışımızı yapmak için, internet sitemizi kurduk. https://esraalgan.com/

Yazarlarımızın bizden çıkan kitapları basılıp, bir kenarda beklesin istemiyoruz. Onların emeklerini ticari bir meta olarak görmek yerine, kitap kafemiz de sıcak satışlar yapmayı istiyoruz.

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Okuruyla buluşamayan kitabın ve yazarın emeği boşa gitmiş demektir. Biz bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmak, çıtayı yükseltmek için azami gayret içerisindeyiz.

Sizlere samimi bir şey itiraf etmek istiyorum. Bu gruba nasıl dahil oldum net hatırlamıyorum. Tek bildiğim şey iyiki bu grubun çatısı altına girmişim.

İyi ki bu kadar güzel şair ve yazar ile birlikteyim.

Bu grup sadece edebiyat ile sınırlı değil, verilen eğitimler ile, sanatla, sosyal sorumluluk projeleri ile kocaman bir aile.

Kimin nerede bizlere iyilik adına ihtiyacı varsa, elimizden geldiğince biz oradayız.

Kısacası ben derim ki,

İZ BIRAKAN KALEMLER ile tanışmak şanstır.

İZ BIRAKAN KALEMLER ayrıcalıktır.

Doğru işler için sizinleyiz.

Başta bu işe önderlik eden Sayın Esra Algan’a, tüm İZ BIRAKAN KALEMLER ailesine ve edebiyata gönül vermiş insanlara selam olsun.

Dünyaya güzel izler bırakın.

Yolunuz iyiliğe çıksın.

Sevgilerimle,

www.mehmetsahcelik.av.tr