1948'de Filistin topraklarına ne oldu? Her şey 7 Ekim'de değil 1948’den de önce başladı.

1943'te Yahudiler Avrupa'dan mülteci olarak bir gemiyle Filistin'e geldiler ve yanlarında "Almanlar ailelerimizi öldürdü, umutlarımızı öldürmeyin" sloganını taşıyorlardı. Tam 5 yıl sonra, 1948'de Filistinli aileleri katleden, umutlarını yok eden varlıklara dönüştüler. Ve burada 6 milyon Filistinli mültecinin komşu ülkelere göç ettiği Nakba yaşandı. yahudi üstünlüğünü dayatarak alman nazilerinin onlara yaptığını Filistinlilere yapıyorlardı.

Kaynaklara göre; 1882'de ilk siyonist derneği Kharkiv şehrinde kuran ve buna "Belo" derneği adını veren kuruluşun amacı Herzl gelmeden yıllar önce yahudiler için bir ulusal yurt kurulmasıydı. 5 bölge aday gösterildi: Kırım, Odessa, Nikolaev, Zaporozhye ve Dnipropetrovs; hepsi Sovyetler Birliği tarafından reddedildi. israil bölgeyi istila etmeden önce, Filistin toprakları, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra, 1922'de Filistin, ingiliz manda yönetimi altına girmiştir. İngiliz manda yönetimi sırasında, Filistin topraklarında Yahudi ve Arap nüfus arasında çatışmalar yaşanmıştır.

Bizans İmparatorluğu döneminde, bölgenin tamamına (Suriye Filistini, Samarya ve Celile) Palaestina denmekteydi ve bu alan Palaestina I ve Palaestina II olmak üzere iki alt bölgeden oluşmaktaydı. Filistin'in Nablus şehrinde Türkmenler, Sifalılar adını alarak hala yoğunlukta yaşamaktadırlar. Bunlar Osmanlı ordusu komutanı Şahsivar'ın torunlarıdır.

Filistin'in Tulkerim şehrinde Türkmenler, Türkmen olmayan ad ve lakaplarla varlıklarını sürdürmektedirler.

Kenanlı kabilelerin Filistin'deki köklerinin milattan önce 3’üncü bin yıla dayanan, Filistinli kabilelerin de Filistin'e milattan önce 15. yüzyıldan önce yunanistan'ın güneyindeki tevrat'ta “Kaftor”, Mısır vesikalarında ise “Keftiu” olarak isimlendirilen Girit adasından göç eden orijin olarak, Hint-Avrupai kavimlerden biridirler. Girit adası, Filistinlilerin anavatanıdır. Demek oluyor ki, Filistinliler bugünkü Filistin'e Girit'ten gelmişlerdir. Antik çağlardan beri burada yaşayan asıl Kenanlılarındı. Filistin hiçbir zaman yahudilerin ülkesi olmadı! 1947'ye kadar israilliler hiçbir zaman bu toprakların sahibi olmadılar, hiçbir yerde israil diye bir yer yoktu.

israil’in 1944'teki yasadışı sömürgeci işgalden önceki varlığı gerçek değildir. Avrupa'dan kovulan bir grup suç milisi, Filistin'e yalınayak ve çıplak mülteci olarak sığınmak için geldi. Sonra toprakları, evleri çalan eşkıyalara dönüştü. Onlar yeni Naziler. Menşe ülkesi nedir? Amerikan mı? Soylarının Filistin'den gelip gelmediğini öğrenmek için DNA testi yapıldı ancak gerçeği kabul etmedikleri için, bilimsel kanıtları inkâr ettiler.

Zaten birçok Amerikalının bir yüzyıl boyunca inandığı, kendi tarihlerine dair mitler, schofield incili, tevrat gibi uydurulmuştur. Yeni kurulan "1947 israil'inin" gerçek tarihi bugün artık bir sır değil. Filistinliler bu toprakların yerli halkıdır ve toprakların asıl sakinleri olan Kenanlıların torunlarıdır. Dünyanın istenmeyen sahte yahudileri olan ve soylarının Kutsal Topraklara kadar izini bile süremeyen aşkenaziler, işgalci sömürge yerleşimciler ve soykırımcı vahşilerdir. Tek amaçları, hem Müslüman hem de Hıristiyan Filistinlileri etnik olarak temizlemektir.