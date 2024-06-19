Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey bölgesindeki uyarıların ardından Lübnan'dan gelen bir İHA, Metula bölgesine herhangi bir can kaybına yol açmadan düştü." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, İsrail bölgesine giren bir İHA’nın da düşürüldüğüne dikkat çekilerek, "Ayrıca bu sabahın erken saatlerinde, Lübnan sınırına yakın Sde Eliezer bölgesi yakınlarında şüpheli bir hava hedefi (İHA) düşürüldü." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA