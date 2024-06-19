Citibank'ın genel merkezinin önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının finansmanına son verilmesini talep ederek derhal ateşkes çağrısı yaptı.

"Citibank, saklanamazsın, soykırım yapıyorsun" sloganları atan yüzlerce gösterici, Filistin'le dayanışma pankartları açtı.

Polis, Citibank'ın önünde oturma eylemi yapan gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulunurken, uyarıları reddeden çok sayıda gösterici ise gözaltına alındı.

ABD'de öğrenciler başta olmak üzere aktivistler, insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları, İsrail ile ilişkili yatırımlara son verilmesi, Gazze'de acil ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması talebiyle protesto gösterileri düzenliyor.